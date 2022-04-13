Матвиенко удивилась, что РФ импортирует даже гвозди 14 13.04.2022, 23:16

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Импортные гвозди в Россию завозили Беларусь и Китай.

Для главы Совета федерации РФ Валентины Матвиенко стало открытием то, что Россия импортирует даже гвозди. Об этом она заявила в ходе заседания верхней палаты парламента.

Таким образом Матвиенко прокомментировала выступление сенатора Эдуарда Росселя, который поднял тему импортозамещения.

«Для меня, например, было неким открытием — у нас гвозди импортные. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла», — удивилась Матвиенко.

Она предложила поручить производство гвоздей малому и среднему бизнесу, чтобы удовлетворить внутренние потребности РФ.

В 2020 году импортные гвозди в Россию завозили Беларусь и Китай — по 84,3% и 10,7% от общего объема импорта, еще 2,1% импорта гвоздей приходилось на продукцию из Финляндии, доля других государств составляла примерно 2,9%.

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