Матвиенко удивилась, что РФ импортирует даже гвозди

Матвиенко удивилась, что РФ импортирует даже гвозди14
- 13.04.2022, 23:16
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Импортные гвозди в Россию завозили Беларусь и Китай.
Для главы Совета федерации РФ Валентины Матвиенко стало открытием то, что Россия импортирует даже гвозди. Об этом она заявила в ходе заседания верхней палаты парламента.
Таким образом Матвиенко прокомментировала выступление сенатора Эдуарда Росселя, который поднял тему импортозамещения.
«Для меня, например, было неким открытием — у нас гвозди импортные. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла», — удивилась Матвиенко.
Она предложила поручить производство гвоздей малому и среднему бизнесу, чтобы удовлетворить внутренние потребности РФ.
В 2020 году импортные гвозди в Россию завозили Беларусь и Китай — по 84,3% и 10,7% от общего объема импорта, еще 2,1% импорта гвоздей приходилось на продукцию из Финляндии, доля других государств составляла примерно 2,9%.