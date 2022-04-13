Арестович: В Черном море пылает крейсер «Москва», который послали на три буквы защитники острова Змеиный 9 13.04.2022, 23:29

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Алексей Арестович

Информация о подбитом украинцами российском крейсере подтвердилась.

Алексей Арестович подтвердил, что на флагмане Черноморского флота РФ начался пожар.

Об этом сообщил советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович, передает «Новое время».

«С флагманом Черноморского флота РФ какая-нибудь неожиданность. Сильно горит. Прямо сейчас. А штормовое море — неизвестно, удастся ли оказать им помощь. Там 510 членов экипажа. Не можем понять, что произошло. То ли 2 матроса покурили не там, или нарушили какие-то меры безопасности. Как-то не везет», — объяснил он в эфире канала Фейгин. Live.

Он добавил, что Москва — это тот самый корабль, который 24 февраля участвовал в захвате острова Змеиный в Черном море. Вместе с патрульным корветом Василий Быков он подошел к острову и предложил находившимся там бойцам Измаильского пограничного отряда сдаться. Они отказались и отправили его по известному маршруту.

Начальник Одесской ОВА Максим Марченко добавил, что причиной пожара стали украинские ракеты Нептун.

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