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Зеленский: Евросоюз должен перестать спонсировать российскую военную машину

  • 13.04.2022, 23:52
Зеленский: Евросоюз должен перестать спонсировать российскую военную машину
Владимир Зеленский

Президент Украины записал видеообращение.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ЕС должен ввести нефтяное эмбарго для России. Также Европа должна продемонстрировать четкую готовность к отказу от всех российских энергоносителей. Евросоюз должен перестать спонсировать российскую военную машину.

"Сегодня западную санкционную политику рассмотрела группа международных экспертов под руководством Майкла Макфола и Андрея Ермака. Группа работает уже три недели. Состоит из международных и украинских экспертов, занимающихся оценкой введенных санкций и того, как Россия пытается их обойти", - заявил президент.

Он также отметил, что группой подготовлены конкретные предложения, как можно убрать санкционные лазейки, которыми постоянно пользуется Россия, и как немедленно усилить санкции, чтобы это ощутимо для Москвы.

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