Минобороны РФ: Крейсер «Москва» получил серьезные повреждения после взрыва

Минобороны РФ: Крейсер «Москва» получил серьезные повреждения после взрыва19
- 14.04.2022, 7:32
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В России признали, что флагман Черноморского флота выведен из строя.
В Министерстве обороны России подтвердили, что ракетный крейсер "Москва", являющийся флагманом Черноморского флота РФ, получил серьезные повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
В Минобороны России также сообщили, что причиной серьезных повреждений стал сдетонировавший боезапас. Также по согласно официальному сообщению, экипаж полностью эвакуирован, причины пожара устанавливаются.