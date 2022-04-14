закрыть
14 апреля 2022, четверг, 11:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минобороны РФ: Крейсер «Москва» получил серьезные повреждения после взрыва

19
  • 14.04.2022, 7:32
  • 18,372
Минобороны РФ: Крейсер «Москва» получил серьезные повреждения после взрыва

В России признали, что флагман Черноморского флота выведен из строя.

В Министерстве обороны России подтвердили, что ракетный крейсер "Москва", являющийся флагманом Черноморского флота РФ, получил серьезные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

В Минобороны России также сообщили, что причиной серьезных повреждений стал сдетонировавший боезапас. Также по согласно официальному сообщению, экипаж полностью эвакуирован, причины пожара устанавливаются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Украина и пожарная машина
Украина и пожарная машина Андрей Санников
Не смотрите наверх
Не смотрите наверх Артем Черников
Шансов на победу у Путина нет
Шансов на победу у Путина нет Юрий Бутусов
Профессия – мародер
Профессия – мародер Ирина Халип