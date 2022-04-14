«Секунда - и в ад»: украинский спецназ уничтожил отряд оккупантов в Донецкой области 2 14.04.2022, 7:41

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Россияне с техникой пытались спрятаться между жилыми домами.

Украинские военные поразили технику россиян, зашедших в один из населенных пунктов и спрятавшихся между жилыми домами.

Воины Сил специальных операций (ССО) ударили по колонне российских оккупантов в одном из населенных пунктов Донецкой области.

Об этом командование ССО рассказало на своей странице в Facebook.

"Ты - российский оккупант в Донецкой области. Твоя колонна заходит в один из населенных пунктов. Как всегда "героически" пытаешься прятать свою технику между жилых домов. Но секунда времени - и твой металлолом (БМП, Камаз, Урал) попадает в ад", - говорится в сообщении.

Военные также опубликовали видео уничтожения оккупантов.

"Мы - ССО Украины. "Пасем" россиян в одном из населенных пунктов в Донецкой области. Наблюдаем, наводим пушки и минометы. Работаем. Мораль истории: мы - глаза, мы - ум, мы - руки, которые среди прочего умело владеют навыками стрельбы из тяжелого оружия. Ты - так и остаешься вонючей кучей побитого русского лома. И так будет всегда", - добавили в Командовании.

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