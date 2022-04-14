Андрей Пионтковский: Путина попытаются убрать, в Кремле начнется «война» 16 14.04.2022, 10:01

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Андрей Пионтковский

После провала наступления РФ на Донбассе будут искать виноватых.

Если Россия проиграет битву за Донбасс, глава Кремля Владимир Путин будет обеспокоен собственным поражением и начнет искать виноватых среди тех же военных. Он может попытаться их сместить или арестовать. Однако они могут нанести ответный удар, в результате которого на 9 мая Путин может быть отстранен от власти. Об этом заявил российский публицист Андрей Пионтковский.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что реакция в Кремле на ситуацию с провалом планов по захвату Киева помогает спрогнозировать последствия еще одного поражения. В случае нового проигрыша Путин попытается обвинить во всем военных. Возможны аресты. Однако и сами военные могут нанести удар по его режиму.

"Если даже поражение киевское привело к тем процессам в Москве, о которых мы говорили, то второе их обострит до предела. Или Путину нужно будет обвинить по существу всех военных, кроме, может быть, этого нового палача, которого он назначил, в неудачах и попытаться их сместить, арестовать. Или военные нанесут ему превентивный удар. Это логика вот таких режимов. Авторитарно-фашистского типа режима. Они не переживают военное поражение", - полагает Пионтковский.

По словам эксперта, наступление на Донецкую и Луганскую области может продлиться максимум 2 недели. Потом в Москве начнут назначать виновных. Вполне возможно, 9 мая Путина у власти уже не будет.

"Вся эта попытка Донбасского наступления, ну некоторые считают, что оно уже началось – вчера началось, сегодня, завтра, продлится максимум две недели. Значит, до 1 мая. А потом как раз первая майская неделя на разбор полетов в Москве. 9 мая мы увидим уже совершенно другой бункер. Кто-то должен быть виноват", - подчеркнул Андрей Пионтковский.

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