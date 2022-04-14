Что происходит сегодня утром на главных участках фронта: сводка Генштаба ВСУ 1 14.04.2022, 8:07

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В Херсонской и Донецкой областях идут ожесточенные бои.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о продолжающихся боях на Донецком и Таврическом направлениях, и об оперативной обстановке на фронтах на начало 50-х суток противостояния защитников Украины российскому полномасштабному вторжению.

Об этом 14 апреля сообщает Генштаб ВСУ.

Российские войска продолжают наращивание авиационной группировки вблизи восточной границы Украины, усиливают артиллерийские подразделения, оптимизируют системы управления, разведывательного и медицинского обеспечения.

Постоянная угроза применения врагом ракетных ударов по всей территории нашей страны - остается. В Генштабе отметили, что оккупанты продолжают наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Определенные подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Также проводятся плановые мероприятия боевой подготовки. В белорусском городе Холмич местным рассказывают, якобы украинские подразделения в любое время могут совершить нападение на территорию Беларуси.

На Сиверском направлении российские войска проводят перегруппировку подразделений Центрального военного округа с территории Брянской и Курской областей. Затем, после восстановления боеспособности, враг отправляет их сосредотачиваться в Белгородскую и Воронежскую области. Противник усиливает контроль границы, проводит инженерное оборудование позиций, опорных пунктов и обеспечивает присутствие на них незначительного количества личного состава, вооружения и военной техники.

На Слобожанском направлении оккупанты ведут разведку вероятных направлений наступления, наращивают систему разведки, управления и медицинского обеспечения. Рашисты продолжают частично блокировать Харьков обстреливают город из артиллерии, проводят перегруппировку подразделений и пополнение запасов.

На Донецком и Таврическом направлениях враг вел боевые действия в районах Славянска, Попасной и Курахово и штурмовые действия в Мариуполе. Все - без успеха. Бои сейчас продолжаются.

Как рассказали в Генштабе, за счет отдельных подразделений 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа осуществляется усиление группировки врага в районе Северодонецка.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей враг продолжает принудительную мобилизацию. В частности, в Горловке проводятся ежедневные обходы частных и многоквартирных кварталов.

"Кроме того установлено, что российское командование поставило задачу мобилизовать 60-70 тысяч человек на территории так называемой "ДНР". Однако указанные показатели были выполнены всего на 20 процентов", - говорится в сводке.

На Южнобужском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов, проводит мероприятия по инженерному оборудованию позиций. Оказывает огненное влияние на подразделения войск ВСУ

Российские оккупанты ведут боевые действия в районе Александровки. Пытаются возобновить наступление с целью возвращения утраченных позиций в районе Осокоровки.

На Донбассе бойцы ВСУ за прошлые сутки отбили 8 вражеских атак, уничтожили танк, 4 единицы бронированной и 6 автомобильной техники, а также 1 артиллерийскую систему противника.

Украинские подразделения зенитных ракетных войск в течение предыдущих суток сбили 2 российских истребителя.

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