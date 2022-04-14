Украинского блогера, который работал на лукашенковскую пропаганду, в оккупированной Новой Каховке пытала ФСБ 19 14.04.2022, 8:14

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Любитель «русского мира» столкнулся с ним лицом к лицу.

Украинский блогер Дмитрий Высоцкий, который критиковал белорусские протесты 2020 года, признался, что ему стыдно за «работу на белорусскую пропаганду». Об этом он рассказал в ролике на своем YouTube-канале. На это обратил внимание сайт zerkalo.io.

Ролик был опубликовал 13 апреля. Дмитрий рассказал, что в Лукашенко он разочаровался после начала российского вторжения в Украину.

— Я украинский блогер, который в 2020—2021 году освещал тему Беларуси, рассказывал, как там живут люди, приезжал в Беларусь, общался с многими людьми. В сентябре 2021 года я вернулся в Украину для того, чтобы продолжить тему, которой я занимался в Беларуси. В том числе я критиковал нашего президента Зеленского, критиковал наших политиков. Но я, честно говоря, никогда в жизни не ожидал таких поступков от Лукашенко. Потому, что на протяжении всего этого времени он нам рассказывал, что украинцы нам братья, что мы должны жить в мире, что воевать мы не будем. (…) 24 числа, когда я проснулся от взрывов, я, честно говоря, не ожидал, что с территории Беларуси по нам тоже будут стрелять, — рассказал Высоцкий.

На момент вторжения российских войск Дмитрий жил в городе Новая Каховка Херсонской области, который оказался захвачен армией РФ в первые дни войны. 6 марта Дмитрий вышел освещать проукраинский митинг. По его словам, участники мероприятия говорили ему, что до оккупации они были пророссийски настроены.

— 24-го февраля корреспондент Russia Today Константин Придыбайло предложил мне деньги за то, чтобы я ходил по городу и показывал, как наши местные люди встречают Россию и благодарят ее за освобождение. Наверное, за освобождение от здравого смысла… Естественно, я отказался. Но пост об этом я опубликовал 9 марта. Сразу же после того, как я опубликовал видео с протестов. Через час после того, как я опубликовал этот пост, меня задержали сотрудники ФСБ России. Меня избивали, меня «расстреливали», меня унижали, меня заставляли работать на ФСБ России под угрозой смерти и говорили при этом: «Ну, мы же пытались найти с тобой общий язык». Ну и также мне сказали: «А что это ты Костю (Константина Придыбайло — Прим. ред) в таком плохом свете выставляешь? Он же хороший», — объяснил Высоцкий.

В своем ролике блогер попросил «адекватных людей» из Беларуси и России и дальше поддерживать Украину.

— После того, как я все это пережил, (…) мне стыдно за то, что я был частью белорусской пропаганды, что я рассказывал, что Лукашенко хороший, стабильный. Потому, что все это на деле оказалось неправдой. Беларусь сдали России. Теперь белорусы — даже те, которые поддерживали Лукашенко в 2020−2021 году — не могут выйти на улицу и сказать свое мнение, сказать, что они против войны, — признался украинский блогер.

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