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Стало известно, что будет с ракетным крейсером «Москва» после взрыва

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  • 14.04.2022, 8:35
  • 31,966
Стало известно, что будет с ракетным крейсером «Москва» после взрыва

Точное состояние корабля россияне держат в секрете.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва" будет небоеспособным как минимум один год. Точное состояние корабля россияне держат в секрете.

Пресс-секретарь также отметил, что по имеющимся данным, причиной серьезных повреждений корабля стало попадание отечественных крылатых ракет комплекса "Нептун".

Ранее СМИ сообщали, что крейсер "Москва" получил серьезные повреждения после взрыва. По информации Минобороны РФ, в нем сдетонировал боезапас.

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