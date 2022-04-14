В Беларуси дорожают тарифы на электросвязь и почту 3 14.04.2022, 9:09

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Насколько?

МАРТ принял решение о пересмотре тарифов на услуги электросвязи и почтовой связи общего пользования. Это предусмотрено соответствующим постановлением от 5 апреля 2022 г. №27, которое вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Решение принято в рамках запланированного повышения регулируемых цен и тарифов в 2022 году, сообщает пресс-служба МАРТ. Целью названо обеспечение возмещения операторам электро- и почтовой связи экономически обоснованных затрат при оказании данных услуг.

Пересылка внутренних простых отправлений письменной корреспонденции (почтовой карточки или письма массой до 20 г) будет стоит для физлиц вместо 60 копеек — 62, а для юрлиц — 52 копейки вместо 50.

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