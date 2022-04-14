Более 40% белорусских перевозчиков понесли убытки из-за ограничений въезда в ЕС 10 14.04.2022, 10:03

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Многих ждет банкротство.

41% опрошенных белорусских грузоперевозчиков отмечают, что понесли серьезные потери, но надеются их частично компенсировать за счет других направлений. 37,1% настроены менее оптимистично, пишет onliner.by.

Таковы результаты опроса, проведенного среди пользователей «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Грузоперевозчикам было предложено ответить на вопрос: «Как на вашем бизнесе сказались ограничения на движение российских и белорусских фур в ЕС?» И вот что показали результаты:

41% опрошенных отмечают, что понесли серьезные потери, но надеются их частично компенсировать за счет других направлений.

37,1% настроены менее оптимистично и говорят, что это огромный удар и их компании на грани банкротства.

26,7% перевозчиков не пострадали, потому что не занимаются перевозками в ЕС непосредственно, но опасаются усиления конкуренции и снижения ставок.

В опросе приняло участие больше сотни игроков рынка. Пользователи могли выбирать несколько вариантов из предложенных и оставлять свои комментарии. В них некоторые пользователи отметили, что приостановили свою деятельность до открытия границ. Кто-то видит необходимым ввести ответные санкции, а некоторые считают, что это «огромный удар, который грозит обвалом грузоперевозок и банкротством всем грузоперевозчикам».

По словам директора компании представителя «Биржи грузоперевозок ATI.SU в Беларуси» Татьяны Солдатенко, это практически полное прекращение работы белорусских дальнобойщиков в странах Евросоюза: «Да, ограничения не коснулись некоторых категорий товаров — пищевых, медицинских, энергоносителей, удобрений и других. Но здесь речь идет о единичных разрешениях, которые будут выдаваться только по необходимости и решению компетентного органа страны ЕС».

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