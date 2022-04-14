Христо Грозев: В РФ ищут козла отпущения из-за провала в войне и ломают режим Путина 3 14.04.2022, 10:43

11,506

Христо Грозев

Фото: Reuters

«Элита» страны раскалывается быстрыми темпами.

Кто-то из представителей верхушки боится трибунала и отмежевывается от Путина, кто-то сохраняет лояльность.

Российская стратегия войны против Украины давно провалилась, и в Кремле сейчас быстрыми темпами ищут на кого повесить вину за провал. В результате этого обостряется обстановка среди российской элиты и силовиков.

В РФ уже активно проявляются "симптомы" такого раскола среди элиты. Об этом рассказал болгарский журналист-расследователь из группы Bellingcat Христо Грозев в интервью BBC.

"Мы можем только анализировать, потому что видим не кухню, а симптомы. Последний симптом – это взаимные обвинения со стороны Кадырова (главы Чечни Рамзана Кадырова, – ред.) к Пескову (пресс-секретарю российского президента Дмитрия Пескова, – ред.) и наоборот. Это симптом того напряжения и стресса, которые существуют внутри элиты и силовиков", – говорит Грозев.

Разделение внутри российской элиты – неизбежно, говорит журналист. Высшие чины РФ ищут крайнего. В такой ситуации сейчас все в российской элите обвиняют друг друга.

Элита в РФ поделилась на тех, кто отмежевывается от Путина из-за страха попасть потом вместе с ним под трибунал, и на тех, кто до сих пор пытается доказать лояльность к российскому диктатору, чтобы комфортно пожить хотя бы ближайшие месяцы.

"Поэтому сейчас, как и всегда в таких ситуациях, будет раздор внутри элиты и силовиков. Часть из них будут пытаться гарантировать себе место вне тюрем и трибуналов после краха системы, а другие просто попытаются продлить себе комфортную жизнь на ближайшие месяцы", – отметил Грозeв.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».