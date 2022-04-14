«Все богатые уехали. Те, кто остались, телятину покупать не будут» 1 14.04.2022, 11:25

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Что сейчас происходит на Комаровском рынке в Минске.

Тот же огромный павильон, люди с пакетами и сумками, та же огромная надпись «Сардэчна запрашаем». Но кое-что изменилось. «Салiдарнасць» посетила главный рынок страны.

Стоит только переступить порог — и сразу понимаешь, что экономические потрясения последнего месяца не прошли бесследно и для этого знакового места.

Первое, что бросается в глаза, — количество закрывшихся павильонов и пустых прилавков. В будний день если просто идти по кругу на втором этаже, где расположены разные магазинчики, то примерно каждый пятый встретит тебя закрытыми дверями, опущенными роллетами и объявлением администрации о сдаче в аренду.

Закрыт не только магазин импортных товаров из Пакистана и Дубая и павильон ножей и посуды для профессионалов, закрыты разные фирменные магазины белорусских предприятий: птицефабрик, мясо- и молочных комбинатов, Городейского сахарного комбината, Витебского ликеро-водочного завода. На многих павильонах уже не осталось вывесок и трудно вспомнить, что в них продавалось.

Зато некоторые производители, наоборот, пользуясь случаем, растягиваются на освободившиеся территории, как, например, фирменный павильон «Коммунарки».

В любимом многими магазинчике индийских товаров витрины полные. Продавец-индиец рассказывает, что товар им завозят раз в год и что сейчас очередные полные контейнеры готовы к отправке. Да только через Клайпеду груз уже не доставить, поэтому поставщики ищут варианты доставки через Калининград.

А если не найдут?

— Придется, наверное, закрывать магазин. Но, думаю, найдут выход, что-нибудь придумают, не могут же закрыть весь бизнес, — оптимистично полагает индиец.

В успешном решении вопроса с доставкой товаров уверен и продавец одного из чайных павильонов. Вопрос только в цене.

— Считайте сами: или прямая логистика, или через Казахстан, например, когда их тоже придется включать в цену. Но возить будут. А если все-таки не привезут «улун», будем пить свою «ромашку» или «Иван-чай», — шутит продавец.

В другой чайной лавке — их, кстати, множество, как и было — продавец рассказывает о положении дел менее оптимистично:

— Месяц назад, когда началась война, люди скупали чаи и, особенно, кофе килограммами. Сейчас все успокоились и снова берут по 200-300 грамм. Но некоторых видов чая, которые разобрали, так и не появилось. Появятся ли — неизвестно. Пока до нас не дошла партия из Китая, где-то не пропустили контейнер. Если такими темпами будет исчезать товар, точки могут закрыть, чтобы зря не платить за аренду.

Оставшийся товар в лавке, отмечает продавец, подорожал за последнее время на 30%, и российские поставщики уже предупредили, что в этом месяце поднимут цены еще на 20%.

Заполнены витрины и во вьетнамском магазинчике. Правда, последние «кимчи» и японский соус забирают прямо на глазах. Продавец говорит, что на складе еще есть товар, однако, насколько его хватит и прибудет ли новая партия, неизвестно.

В аптеке из импортной косметики продавец предлагает только российскую. Европейской косметики нет, а корейской осталось совсем немного:

— Корейской у нас больше не будет, ищите в специализированных магазинах, может, там что осталось. А белорусскую не хотите?

Близится дачный сезон, но ажиотажа в павильоне с семенами нет. На всех пакетиках страна изготовитель — Россия.

— Это только упаковка российская, семена голландские и из других стран Европы, — поясняет продавец. — Наши поставщики вскочили в последний вагон, можно сказать, и успели завезти партию на этот сезон. Есть даже голландский лук-севок, правда, уже последний, все распродали.

Польские семена премиум-класса, делится продавец, возить перестали уже давно, потому что белорусским огородникам они не по карману. Нет в этом магазинчике и самых дешевых семян отечественного производства. Их не берут, «потому что они не прорастают».

Европейские сыры, объясняют продавцы, не завозят с декабря из-за «ответных мер Беларуси»:

— Это не они, а Лукашенко ввел санкции против «недружественных стран».

На витринах все, что не успели распродать со сроком годности до конца лета.

— Еще есть немного французского сыра, есть датский, литовский, испанский. Сколько их осталось на складе, неизвестно. Зато появились иранские сыры и «российская плесень». «Российскую плесень» не советую, гадость редкая. Но, похоже, что скоро у нас только она и останется. Италия уже почти все.

— Ой, первый раз вижу российскую «горгонзолу», — с недоверием смотрит на новинку покупательница.

Зато белорусские сыры — в ассортименте. В прежние времена продавцы часто жаловались, что лучшие сорта массово вывозят в Россию, порой не оставляя ничего самим белорусам. Сейчас, наоборот, говорят, все в наличии и перебоев не ожидают.

В магазине здорового питания практически все товары российские, включая колбасу «пшеничную со вкусом ветчины» по цене почти 50 рублей за килограмм. На прилавках макарон еще есть итальянская паста, но уже по 5 рублей за упаковку 400 грамм.

— Скоро будут возить только российскую, — предупреждает продавец.

На рыбной витрине среди российских товаров бросаются в глаза латвийские шпроты.

— Последние, — уточняет продавец.

Создается впечатление, что мы поменялись местами: раньше белорусы стремились попасть на российский рынок, а теперь они уверенно заполняют все пробелы у нас.

Пожалуй, мясу «захват» рынка не грозит. Правда, мясной отдел встречает покупателей целыми рядами с зияющими пустотой витринами.

— Кому-то нечем торговать, бычков стало меньше. Но в основном некому продавать, — обреченно говорят продавцы. — Все богатые уехали. Те, кто остались, телятину покупать не будут. Посмотрите, все подорожало, а мясо даже дешевле стало, и все равно не берут. Россиян совсем немного было на выходных, но они такие же нищие, как наши.

Все чаще в последнее время после подсчета выручки продавцы мясного отдела с сожалением констатируют превышение расходов над доходами. Не у всех есть возможности продолжать работать в изменившихся условиях. При этом администрация рынка, по свидетельству торговцев, несмотря на десятки пустых витрин, на уступки идти не готова.

— Это ж госпредприятие! А когда у нас государство о людях думало? Они только говорят, что доллары якобы ничем не подкрепленная валюта, но аренду почему-то считают в валюте! — возмущаются продавцы.

Сложно сказать, кто больше опасается будущей неизвестности — поставщики товаров из Азии, Европы или самой Беларуси.

Европейские товары под санкциями с обеих сторон.

— С Азии доставить товары оказалось еще сложнее: закрываются порты и границы, увеличивают растаможку для контейнеров сразу в несколько раз. Вот мне пришел новый прейскурант с предложением закупить товар, но я не буду, потому что и у меня нет таких денег, да и не купит никто больше, чем на 50% подорожавшее кокосовое молоко и итальянские макароны.

От многих позиций придется отказаться, остальные будут по таким ценам, что купить смогут не все желающие, — предупреждает продавец, а потом тяжело вздыхает: «Да разве цены сейчас главное…»

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