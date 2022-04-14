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ЕС будет смотреть на два критерия в вопросе вступления Украины

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  • 14.04.2022, 11:43
  • 1,404
ЕС будет смотреть на два критерия в вопросе вступления Украины

Какие именно?

В вопросе евроинтеграции Украины Европейская комиссия будет опираться на два основных критерия. Речь идет об оценке демократии и рыночной экономики страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса в эфире телемарафона.

"Европейская комиссия будет учитывать два основных критерия в случае с Украиной: демократия и рыночная экономика. Этот процесс ускоренной процедуры должен завершиться к июню. Анализ продлится до лета и в июне мы надеемся услышать оценку демократии и рыночной экономики от европейских чиновников", - рассказал Маасикас.

Напомним, ранее стало известно, что Украина может получить статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз уже в июне 2022 года.

Добавим, на прошлой неделе Еврокомиссия передала Украине опросник, который является одним из процедурных этапов для получения статуса кандидата.

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