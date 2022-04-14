Как выглядит дом, где прятался Медведчук 7 14.04.2022, 12:00

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Виктор Медведчук

Шик даже в гардеробной.

Личный охранник беглого Виктора Медведчука рассказал, где прятался кум Путина в Киеве.

Оказалось, что Медведчук, жена которого обратилась в практически ультимативной форме к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием освободить ее мужа, прятался в Киеве, на Печерске, пишет glavred.info.

Как оказалось, дом на 772 квадратных метра, с дизайнерским озеленением, построен из качественных, натуральных материалов, дорогая мебель и техника ведущих европейских производителей, особый дизайн позволяющий чувствовать себя комфортно.

"Сделанный с любовью для себя с максимально продуманной планировкой", - сказано на сайте Dom.ria.com.

В описании также сказано, что на данный момент дом снят.

Напомним, ранее в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского во вторник вечером появилась фотография бывшего сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука, в военной форме и в наручниках.

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