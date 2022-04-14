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Арестович: Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву

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  • 14.04.2022, 12:09
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Арестович: Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву
Алексей Арестович

Для этого есть прекрасные возможности.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович пригрозил Москве ответным ударом в случае атаки по столице Украины - Киеву.

По его словам, на каждый выстрел по украинским органам управления, "у нас найдется своя резьба".

"Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву. Нужно быть аккуратными в вопросе поднятия ставок. Возможности по России у нас прекрасные. То, что мы их пока не используем... У каждой войны есть степень эскалации. Хотите эскалировать - давайте эскалировать ", - сказал Арестович в интервью Марку Фейгину.

Ранее в Минобороны России заявили о готовности нанести удары "по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".

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