«Почти год выбивал свои $60 тысяч у застройщика» 1 14.04.2022, 12:41

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Минчанин отказался строить квартиру и угодил в «приключения».

Если что-то прописано в договоре, это должно свято соблюдаться. На то он и договор. Но так уж сложилась наша действительность, что с дольщика, оступись он хоть немного, сдерут три шкуры. Застройщики же пребывают в куда более «льготных» условиях. На прошлой неделе мы рассказали историю минчан Алексея и Ирины, которые решили строить квартиру в ЖК Smart с «НикаПроект», а потом передумали. Имеют право. Однако возврата денег супруги так и не дождались, несмотря на то, что все сроки вышли. Чуть позже выяснилось, что минчане не одни такие.

В редакцию Onlíner обратился Вадим, который попал в аналогичную ситуацию.

— Договор с «НикаПроект» мы заключили еще 20 февраля 2020 года, собирались строить однушку площадью 41,5 «квадрата» в первой очереди жилого комплекса Smart, — вводит в курс дела Вадим. — На тот момент это казалось удачным предложением. Вся квартира обходилась без малого в $60 000. Эту сумму, но в белорусских рублях, мы внесли единым платежом. Совесть перед застройщиком была чиста.

В статусе дольщика молодой человек пробыл недолго: уже 4 мая пришел расторгать договор. Курс доллара к тому моменту изменился, цены снизились, и минчанин понял, что за те же деньги может получить квартиру большей площади.

— В Smart свободных двушек уже не было, поэтому «перекинуться» на другую квартиру мы не могли. Пришлось расторгать договор. С этим вопросов, кстати, не возникло: все подписали быстро и четко.

В офисе предупредили: возвращать деньги будем до трех месяцев, но, если квартира продастся, на счет средства поступят в течение одного месяца. Уходили мы со спокойной душой.

Но время шло и шло, а на балансе было если не пусто, то какие-то копейки. Когда сроки, обозначенные в договоре, истекли, я начал почти каждый день звонить застройщику. Сначала общался с юристом, который только обещал, что все будет. В один из дней мы с ним повздорили, я, признаюсь, перешел на повышенные тона. После этого юрист «переключил» меня на коммерческого директора, и коммуникация была только с ним.

Ситуация немного поменялась, деньги пошли, плюс мне предложили заключить дополнительное соглашение.

В нем мы прописали, что средства будут возвращаться по актуальному курсу на день перевода, а не ровно та сумма, что была внесена мною в феврале.

Считаю это большой удачей: не зря звонил каждый день и настаивал. На моем счету уже было 60 000 рублей, остальное обещали за месяц-два вернуть, — уточняет Вадим.

И деньги продолжили капать. Но какие это были суммы. Минчанин говорит, что прилетать могло даже по 200—300 рублей, тысяча-две были редкими гостями. «Жалко, что у меня сейчас нет доступа к тому счету, на который переводились средства: там были целые простыни из многочисленных, но мелких переводов. Порой суммы выглядели как издевательство».

Тем не менее движение шло — не придерешься. Правда, нужной суммы все не набиралось: минчанин вел «эксельку», в которой записывал все поступления и переводил их в доллары по актуальному курсу.

— Застройщику я звонил через день, дошло до того, что трубку и не всегда снимали, видя мой номер. На все вопросы был один ответ: денег нет. Но как это возможно, если мою бывшую квартиру продали (это не скрывали даже). К новому году терпение лопнуло, я понял, что придется идти в суд.

Естественно, начал с мирного урегулирования вопроса: написал «НикеПроект» претензию и отправил заказным письмом по почте. Но письмо так и не было получено. На этот этап ушло две-три недели. После я уже со спокойной душой подавал иск в суд (знакомый юрист помог правильно составить все документы).

Представители застройщика на заседание не явились, дело я выиграл — девелопер должен был выплатить остаток. На тот момент почти 18 000 рублей долга.

Судебное решение я отправил застройщику. Мне клятвенно пообещали выплатить остаток долга и закрыть вопрос. Деньги действительно стали поступать, но опять же по чуть-чуть. Страшно было представить, насколько может растянуться это дело. Поэтому решил обращаться к судебным исполнителям. Неделю-другую они определяли, кто именно будет заниматься моим вопросом. В итоге информация дошла до управления юстиции Мингорисполкома.

И как только бумаги от исполнителей пришли к застройщику, он выплатил мне оставшуюся сумму (порядка 10 000 рублей). В тот же день!

А теперь считайте: в начале мая 2020 года было написано заявление, а 1 марта 2021-го нам был сделан последний перевод. Почти год мы ждали полную сумму. Благо что долг был привязан к курсу доллара, иначе очень много потеряли бы на курсовой разнице. Похоже, это такой стиль работы: тянуть до последнего. И ведь это я был настойчивым, звонил чуть ли не каждый день и требовал возврата денег. А как ведут себя с другими людьми, кто менее пробивной? — задается вопросом молодой человек.

Вадим признается, что был уверен, что он единственный такой дольщик, которого мурыжили почти год. Оказалось — нет. К счастью, эта история закончилась хорошо: минчанин нашел, у кого взять в долг деньги, и купил желанную двушку в готовом доме. Но если бы не друзья, остался бы без метров из-за нехватки денег.

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