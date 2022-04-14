Белорусскому кошельку очень больно 2 14.04.2022, 12:26

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Инфляция в марте разогналась.

Цены сделали ощутимый рывок. В годовом изменении рост потребительских цен составил 15,9%, пишет Telegram-канал «Нашы грошы».

Месяцем ранее годовая инфляция была ощутимо ниже и составляла 10%. Виновные, разумеется, найдены и официально озвучены - за ускорение инфляции отвечает «рост геополитической напряженности и усиление санкционного давления».

Власти ввели запрет на вывоз физлицами из страны муки, сахара, соли, различных круп более 1 кг, масла свыше 1 литра и консервов более 3 банок. Все для обеспечения продовольственной безопасности.

Особенно быстро в марте росли цены на плодоовощную продукцию: +41,6% в годовом выражении. Для сравнения, в марте прошлого года рост цен на эту категорию товаров составлял 12,8%. Чемпионами мартовского роста цен стали перец (+97,7%), помидоры (+87,2%), бананы (+69,8%). Порадовать покупателя смогли лишь огурцы, цена на которые в марте снизилась более чем на 15% в годовом выражении. Кроме того, немного подешевела белокочанная капуста.

Помимо взлетевших цен на продовольствие, существенно увеличились цены непродовольственных товаров. В марте 2022 годовая инфляция этой группы товаров составила 18,7%. Здесь особенно резко подорожали запчасти к транспортным средствам. Если в феврале текущего года рост цен на них составлял 3,7%, то в марте уже 74,3% к марту 2021 года. Ощутимо, хоть и ожидаемо, подорожала бытовая техника: цифровой фотоаппарат на 38%, компьютер на 25%, велосипед на 20%.

Цены услуг выросли в годовом выражении в среднем на 12,7%. Сильнее всего подорожали перелеты (+33% к марту 2021 года) и выездной туризм (+31%). И это в марте еще не дорожал пассажирский транспорт, за исключением международного. Подорожали билеты в кино, театры, музеи. Зато цена услуг цирков осталась в Беларуси неизменной…

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