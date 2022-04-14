Звонкая пощечина Кремлю 38 14.04.2022, 13:10

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Российский флот понес крупнейшее поражение со времен Второй мировой войны.

Подбитый украинскими военными ракетный крейсер Москва, который является флагманом Черноморского флота РФ, пошел ко дну.

Как сообщил в Facebook, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, "утопление "Москвы" - колоссальное по значению военное событие и крупнейшее поражение российского флота со времен Второй мировой войны".

Крейсер Москва - самый крупный военный корабль, потопленный в мире после 1945 года.

"Гештальт закрыт. Где "Москва"? Она утонула. Очень звонкая пощечина, тем более символическая по названию", - написал Арестович.

Ранее издание News.com.au писало, что сообщения SOS с корабля были получены до удара по нему ракетами. Сигналы бедствия передавались азбукой Морзе, а также включали такие уведомления, как "SOS", "затопление" и попытки спасти экипаж.

По данным журналистов, Москва в момент атаки действовала в плохих погодных условиях.

"По неподтвержденным данным, военный корабль "отвлекся" на украинский беспилотник, который был обстрелян противокорабельными ракетами берегового базирования. Он не смог вовремя перенаправить свою защиту, чтобы отразить атаку", - говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны России подтвердили, что ракетный крейсер Москва, получил серьезные повреждения. По данным ведомства, на корабле сдетонировал боезапас в результате пожара, крейсер "завалился на борт".

Причины самого пожара, приведшего к детонации боеприпасов, оккупанты не называют. О попадании в него ракет украинского противокорабельного комплекса Нептун захватчики также не говорят.

Не уточняется и число жертв и пострадавших. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, их может быть до 250 человек.

В России заверяют, что экипаж крейсера эвакуирован. При этом издание "Думская" подчеркнуло, что полная эвакуация команды военного корабля возможно только в одном случае — когда он тонет.

По данным канала "Ищи своих", РФ удалось спасти не всех членов экипажа.

"По нашим данным, все далеко не так - эффективную спасательную операцию не удалось провести из-за шторма, около 300 моряков - погибли!", - говорится в сообщении.

13 апреля на российском ракетном крейсере Москва Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса "Нептун".

Крейсеру нанесены очень серьезные повреждения. Крейсер утратил ход и находится в 25 милях от острова Змеиный. При этом на палубе наблюдается пламя. К нему на помощь выдвинулись 5 кораблей технической помощи.

Справка. Крейсер Москва — одна из самых больших единиц флота РФ, корабль первого класса, "убийца авианосцев". Был построен в Николаеве во второй половине 1970-х годов. После ввода корабля в эксплуатацию в 1982 году он носил название Слава.

Длина корабля составляет 186 метров, а основным вооружением являются противокорабельные ракеты П-1000 Вулкан.

В 2000 году крейсер стал флагманом Черноморского флота, а впоследствии играл ключевую роль в поддержке российских военных действий в Сирии.

В феврале 2022 года участвовал в захвате острова Змеиный.

Как известно, украинский остров Змеиный в Черном море враг захватил в первый день войны - 24 февраля. 13 украинских пограничников не сдались врагу.

"Я - русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", - дважды повторил противник украинцам по рации.

Дословно ответ украинских воинов звучал так: "Русский военный, корабль иди нах..й!".

Эта фраза стала фактически лозунгом героического сопротивления украинцев российским захватчикам.

Отметим, сотрудник Госпогранслужбы Роман Грибов ‒ тот самый, который на острове Змеиный в первый день российского вторжения 24 февраля сказал в адрес российских агрессоров легендарную фразу "Русский военный корабль, иди …..", благополучно вернулся на малую Родину - в Черкасскую область. Пограничника наградили знаком отличия "За заслуги перед Черкасщиной".

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