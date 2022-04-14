К выходным в Беларуси резко изменится погода 2 14.04.2022, 12:47

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Прогноз синоптиков.

В пятницу, 15 апреля, ночью в Беларуси ожидается переменная облачность, днем — облачно, сообщает Белгидромет.

Ночью по северо-западу страны, а днем на большей части ее территории пройдут дожди. К вечеру по северу Беларуси возможен мокрый снег. Днем возможны грозы. Ветер будет юго-западный, днем — с переходом на северо-западный умеренный.

Термометры ночью покажут 2-8 выше нуля, по юго-востоку — местами от 0 до +1. Днем прогнозируется 8-14 тепла, по юго-восточной части страны ожидается 15-19 со знаком "плюс".

На выходных также прогнозируется дождь и мокрый снег. Ночью будет до -4.

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