В Витебске Двина вышла из берегов

В Витебске Двина вышла из берегов5
- 14.04.2022, 13:33
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Подтоплена набережная напротив театра имени Якуба Коласа.
В Витебске река Двина 13 апреля вышла из берегов и начала подтапливать набережную напротив театра имени Якуба Коласа, сообщает «Народныя навіны Віцебска».
По наблюдениям гидрологов, рост уровней воды на реках бассейна Двины продолжается, хотя его интенсивность снизилась до 2−28 сантиметров в сутки.
На днях была подтоплена понтонная переправа в Бешенковичах. Там местные вынуждены использовать лодку, чтобы доставлять людей на другой берег реки.