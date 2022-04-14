В Витебске Двина вышла из берегов 5 14.04.2022, 13:33

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Подтоплена набережная напротив театра имени Якуба Коласа.

В Витебске река Двина 13 апреля вышла из берегов и начала подтапливать набережную напротив театра имени Якуба Коласа, сообщает «Народныя навіны Віцебска».

По наблюдениям гидрологов, рост уровней воды на реках бассейна Двины продолжается, хотя его интенсивность снизилась до 2−28 сантиметров в сутки.

На днях была подтоплена понтонная переправа в Бешенковичах. Там местные вынуждены использовать лодку, чтобы доставлять людей на другой берег реки.

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