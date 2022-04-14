Bellingcat: Армия Украины похожа на модель НАТО, а войска РФ – это просто шок 14 14.04.2022, 13:48

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Военная отсталость России превзошла все ожидания.

Войска России с начала военного вторжения на территорию Украины продемонстрировала свою отсталость и непрофессионализм. Речь идет, в первую очередь, об отсутствии логистики и отклонении от централизованной стратегии. Вооруженные силы Украины, напротив, совершенно отличаются от российских подразделений и больше похожи на армии стран НАТО. Ситуация стала шоком для специалистов. Об этом заявил руководитель расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев.

В интервью BBC он рассказал о том, что как только началась война, армия РФ показала себя отсталой и непрофессиональной. Впрочем, от оккупантов вряд ли ожидали чего-то другого, наблюдая за ситуацией в экономике страны.

По его словам, в первую очередь стало заметным отсутствие логистики и отклонение от централизованной стратегии. От армии РФ не ждали какого-либо "суперперформанса", но ее отсталость вызвала реальное удивление.

Модель развития Вооруженных сил Украины, в отличие от российской армии, по своей организации больше похожа на систему работы стран НАТО.

"Это армейская структура командования, которая осталась с прошлого столетия и совершенно отличается от украинской, которая уже в значительной степени децентрализована и похожа на модель натовских армий. С одной стороны, для нас это не должно стать неожиданностью, но все равно стало шоком", - отметил Грозев.

При этом журналист акцентировал внимание на том, что уровень подготовки ВСУ вырос. Военные научились оперативно действовать и принимать решения без указки сверху. Сплоченность показало и украинское общество, которое за кратковременный период сформировало сильную оборону.

"Самый красивый из этих символов – это призываемые трактористы, создающие трактористский батальон, батальонная тактическая группа, которая впервые даже должна войти в войска НАТО. Я думаю, что это хорошая оценка уровня мотивации среди населения Украины", - подчеркнул Христо Грозев.

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