В Одессе задержали бывшего мужа предательницы Поклонской 2 14.04.2022, 14:27

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Он возглавлял местную фракцию «Оппозиционной платформы».

В Одессе задержали лидера фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Владимира Клименко. Его называют бывшим мужем экс-прокурора Натальи Поклонской, которая в 2014 году перешла на сторону оккупантов.

Об этом сообщает ГБР.

Сообщается, что его разоблачили на возможном содействии стране-агрессору.

"По оперативной информации, он является бывшим мужем "экс-генерального прокурора" Крыма Натальи Поклонской, которая являлась одной из главных фигур во время аннексии Крыма Россией", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, Клименко выступал за восстановление экономических связей с Россией и стал одним из рупоров Кремля на Донбассе. Сегодня в отношении него в суде рассматривается дело посягательства на территориальную целостность Украины.

Кроме того, накануне военного вторжения России он на своей странице в Facebook призвал к свержению украинской власти. Подозреваемого нашли на съемной квартире в Одессе, его передали Службе безопасности Украины.

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