Белорусские цементные заводы работают в минус 10 14.04.2022, 13:51

6,744

Предприятия этой отрасли попали под европейские санкции.

В Беларуси идет сезон публикации отчетности акционерных обществ и эмитентов облигаций. Рассмотрим, какие результаты показали лидеры цементной отрасли, пишет сайт banki24.by.

Цементная промышленность РБ стоит на трех столпах – это два предприятия в Могилевской области и одно в Гродненской. На Могилевщине зарегистрированы ОАО «Кричевцементношифер» и ОАО «Белорусский цементный завод», на Гродненщине – ОАО «Красносельскстройматериалы». Во всех названных компаниях контрольный пакет акций имеет государство.

В мае 2019 года был подписан указ №181 «Об организациях цементной отрасли». Этот документ предоставил цементникам многочисленные льготы, отсрочки и рассрочки в погашении и обслуживании обязательств — по кредитам и займам, по платежам за природный газ, по налогу на недвижимость и земельному налогу.

За 2015-2018 гг. Минфин как гарант по «китайским» кредитам цементных заводов погасил за них 549,9 млн USD в эквиваленте. Эти деньги цементники должны были возмещать государству до 2037-2049 гг.

В марте 2022 года Евросоюз объявил, что вводит санкции в отношении товаров, используемых для изготовления табачных изделий, минерального топлива, битума, газообразных углеводородных продуктов, хлористого калия, изделий из дерева, цемента, железа, стали, резиновых изделий.

ЕС запретил импорт древесины, цемента, железа и стали, резиновых изделий. Тем любопытнее взглянуть, с какими результатами цементники Беларуси подошли ко времени введения санкционных ограничений ЕС.

По отчету ОАО «Красносельскстройматериалы» среднесписочная численность персонала в компании составила 2302 человека в 2021 году (против 2326 человек в 2020-м). Около 63,5% выручки предприятие получило от производства цемента, 20% – от производства блоков из ячеистого бетона.

Выручка компании в 2021 году составила 317,4 млн BYN (против 290,8 млн BYN в 2020-м), прибыль от реализации – 1,4 млн BYN (10,8 млн BYN), чистые убытки – 22,1 млн BYN (10,6 млн BYN).

Аудиторы отчета за 2021 год отметили, что предприятие понесло чистые убытки в 2020-2021 гг., а также то, что на конец 2020-2021 гг. краткосрочные обязательства превышали краткосрочные активы.

Непокрытый убыток ОАО «Красносельскстройматериалы» на начало 2022 года составил 335,3 млн BYN, расходы будущих периодов в виде курсовых разниц – 214,8 млн BYN, долгосрочные обязательства – 710,1 млн BYN.

Власти пробовали продать цементный завод в Красносельском в середине 2000-х гг. Тогда главным претендентом на белорусский актив называли ирландский концерн CRH. Однако чиновники и потенциальные инвесторы не пришли к взаимному пониманию условий сделки.

По отчету ОАО «Кричевцементношифер» среднесписочная численность персонала в компании составила 2135 человек в 2021 году (против 2090 человек в 2020-м). Около 69,6% выручки предприятие получило от производства цемента, 30,4% – от производства сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий.

Выручка компании в 2021 году составила 287,7 млн BYN (против 265,1 млн BYN в 2020-м), прибыль от реализации – 17,1 млн BYN (11,7 млн BYN), чистые убытки – 9,7 млн BYN (30,5 млн BYN).

Непокрытый убыток ОАО «Кричевцементношифер» на начало 2022 года составил 87,6 млн BYN, расходы будущих периодов в виде курсовых разниц – 481 млн BYN, долгосрочные обязательства – 1,222 млрд BYN.

По отчетам ОАО «Белорусский цементный завод» среднесписочная численность персонала в компании составила 2192 человека в 2021 году (против 2354 человек в 2020-м). В 2021 году около 70,3% выручки предприятие получило от производства цемента.

Выручка компании в 2021 году составила 354,2 млн BYN (против 295,8 млн BYN в 2020-м), прибыль от реализации – 2,4 млн BYN (минус 5,2 млн BYN), чистая прибыль – 1,5 млн BYN (минус 5,2 млн BYN).

Непокрытый убыток ОАО «Белорусский цементный завод» на начало 2022 года составил 100,2 млн BYN, расходы будущих периодов в виде курсовых разниц – 375,8 млн BYN, долгосрочные обязательства – 742,2 млн BYN.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».