Как горел флагман РФ на Черном море крейсер «Москва»: видеофакт 1 14.04.2022, 15:08

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Видео мощного пожара опубликовало турецкое информагентство Anadolu.

В Сети обнародовали видео с горящим крейсером Москва, который является флагманом Черноморского флота РФ.

Видео мощного пожара опубликовало в Твиттере турецкое информагентство Anadolu.

- Минобороны РФ подтвердило пожар на крейсере «Москва»



- В Киеве сообщили об обстреле судна крылатыми ракетами pic.twitter.com/WxCg6Zj1SP — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) April 14, 2022

На видео видно, что в результате удара ВСУ, нанесенного украинским ракетным комплексом «Нептун» произошло масштабное возгорание и палуба крейсера объята пламенем, а в небо поднимается огромный столб дыма.

Согласно данным СМИ, после пожара крейсер затонул около 3.00 в ночь на сегодня, 14 апреля, на 50-й день освободительной войны Украины против российских оккупантов. В частности, об этом сказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Утопление «Москвы» — колоссальное по значению военное событие и крупнейшее поражение российского флота со времен ВМВ, и самый крупный военный корабль, потопленный в мире после 1945 года. Очень звонкая пощечина, тем более символическая по названию», — отметил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Отметим, о взрыве и пожаре вчера вечером сообщил ряд источников в Украине, а затем подтвердило Минобороны РФ, сообщив, что экипаж полностью эвакуирован. В то же время, есть пока неподтвержденные данные, что часть экипажа погибла. Экипаж корабля составлял 510 человек.

Напомним, «Москва» — российский гвардейский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России.

Построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве, первоначально назван «Слава». После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота.

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