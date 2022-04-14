Военный эксперт рассказал, почему российским и белорусским военным далеко до украинских 9 14.04.2022, 14:32

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ВСУ готовились к войне не просто на бумаге, а реально.

Военный эксперт Егор Лебедок в эфире «Еврорадио» рассказал, почему российским и белорусским военным далеко до украинских:

— На белорусско-украинской границе происходит постоянная ротация белорусских войск. Все основные части или побывали там, или еще побудут. Это говорит, как минимум, о моральной подготовке. У военных снимают психологическую напряженность. Когда человеку какие-то страшные вещи показывают по чуть-чуть, он начинает привыкать, и ему не так страшно в дальнейшем. На границе провели рекогносцировку, условно говоря, с понятием, что происходит за границей, как действовать и т.д.

Фактически то, что происходит сейчас — это мероприятия по подготовке к войне. Помимо обычных учений, там идет серьезная психологическая подготовка. Плюс идеологическая обработка. Все это способствует повышению готовности применения белорусских войск на границе либо за границей.

Проблема там одна — срочники. И может получиться так, как у россиян, когда мало кто знал, когда отдадут приказ, и когда он прозвучал — на войну ринулись все, вместе со срочниками. А потом их нужно было забирать, но некоторых забирать было уже поздно.

Я надеюсь, так не будет. Но то, что происходит сейчас, это реальные шаги подготовки к войне. О готовности говорить можно. Сложно говорить о том, пошлют или не пошлют. То, что придет в голову руководству, то и будет сделано. Разве не этому нас научило 24 февраля? Можно было сколько угодно рассуждать, полагаясь на логику, но власти сказали: «Вперед!».

Эксперт не сомневается, что белорусские военные будут выполнять приказ, каким бы он не был. Именно над мотивацией, по его мнению, сейчас работает военная пропаганда.

— Все воюют с нацизмом, причем, с 1945 года. И тут будут воевать с нацизмом. Идеологические линии давно понятны, у нас чисто российская повестка дня: мы воюем с нацизмом, как наши братья в 1941-45.

Далеко не все белорусские военные читают новости. Не нужно их переоценивать, далеко не все они гениальные ребята. А если брать солдат, то вообще посмотрите просто на деревенских хлопцев. Они что, все оценивают политику? У них другие интересы.

Да, здесь дополнительный риск — риск смерти. Может, худо-бедно они до этого понимания дойдут. Но для того, чтобы это произошло как можно позже, и нужна идеологическая машина, которая изымает телефоны, как в российской армии. Работают идеологи. У офицеров другие возможности узнать что-то. Но когда военным дают приказ: им говорят — и они идут, чего тут думать, — поясняет обозреватель.

При этом, как и многие, он не высоко оценивает потенциал белорусской армии.

— Смысл в отправке белорусских войск, естественно, не военный, а чисто политический. Он упирается во взаимодействие Путина и Лукашенко. Война в данном случае второстепенна. И риск того, что это произойдет, не снимается в среднесрочной перспективе на 2-3 года.

Понятно, что все успели оценить, как воюют украинцы и россияне. Провал россиян случился не столько из-за неготовности некоторых бригад, их основной стратегический просчет был в том, как вести боевые действия. Это привело к колоссальным потерям в первые пять дней. Потом эти потери стабилизировались.

Конечно, и наши военные все это изучают, не знаю, в какой степени: делятся ли с ними россияне, работает ли наша разведка на этих направлениях.

У украинцев очевидна четкая организация, четкая слаженность, потому что войска и территориальная оборона готовились, не просто на бумаге, а реально.

У них большой плюс не столько в глубокой стратегии, сколько в отличной слаженности действий и применении того боевого опыта, который был наработан в разных странах мира, в том числе странах НАТО. Это их отличает и от россиян, и от наших войск.

Плюс, многие украинцы имеют опыт Донбасса, что вырабатывает психологический опыт. А после месяца войны этот опыт у них слишком хороший. Нашим до них очень далеко, — считает Егор Лебедок.

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