«На нормальный отдых потребуется около 2-х тысяч долларов» 1 14.04.2022, 15:30

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Какие путевки предлагают белорусские турфирмы?

Уже третий сезон белорусам недоступен ряд привычных направлений для отдыха. Сначала этому мешал ковид, позже добавились санкции и ограничения на выезд из страны, а теперь еще и война в Украине.

Журналисты «Нашaй Нівы» поинтересовались, куда белорусы могут отправиться в отпуск и сколько это стоит.

Готовьтесь к длительным перелетам

Если вы собираетесь в отпуск в конце апреля — в начале мая и при этом хотите купаться в теплом море, то выбирать придется между Турцией, Египтом и ОАЭ. С наступлением лета к этому списку присоединятся Грузия и Россия. Но с учетом того, что в летний период в Египте и ОАЭ слишком жарко, то выбор снова сузится до трех стран.

Отличительная черта отдыха-2022 — время перелета, который значительно увеличился.

В текущих обстоятельствах перелет по машруту Минск — Турция занимает 6-7 часов. Примерно столько же придется лететь к ОАЭ. Путь до Египта займет около 10 часов.

Первая линия — от 3 000 долларов

Минимальная стоимость отдыха в Турции для двух взрослых с одним ребенком составляет 1 350 долларов. Столько придется заплатить за 9 ночей в трехзвездочном отеле без питания.

За 1 370 долларов можно приобрести тур в ОАЭ на восемь ночей с завтраками.

За почти 2 500 долларов турфирмы предлагают путевку на 8 ночей в ОАЭ с проживанием в четырехзвездочном отеле по программе «аll іnclusive». Если рассматривать первую линию, то стоимость путевки в ОАЭ возрастет до 3 000 — 3 200 долларов.

Гораздо дешевле будет стоить отдых на 9 ночей в турецком городе Сиде. Например, за проживание в пятизвездочном отеле по программе «аll іnclusive» придется заплатить 2 640 долларов.

В зависимости от локации и «звездности» отеля 9-дневный отдых «аll иnclusive» в Турции для семьи из трех человек обходится в сумму от 2 450 до 2 800 долларов.

Неожиданно дорогим оказался Египет. В отличие от Турции и ОАЭ цена на отдых для двух взрослых и одного ребенка до 10 лет начинается от 2 700 долларов за 10 дней.

Из-за довольно высокой стоимости отдыха и продолжительного перелета семьям с детьми турагенты советуют присматриваться к Турции. По их мнению, эта страна является оптимальным вариантом в соотношении цены и качества. Помимо этого, перелет относительно быстрый.

Все риски остаются на вас

Владельцы шенгенских виз могут рассчитывать на отдых в Европе с вылетом через Варшаву или Вильнюс. Однако далеко не все белорусские турфирмы сейчас предлагают такие варианты. Они ссылаются на отсутствие гарантий того, что границы снова не закроют, поэтому все возможные риски остаются на вас.

К тому же, если рассматривать именно пляжный отдых, то в ближайшее время комфортная по температуре вода будет только на южном побережье Испании. По цене испанский отдых будет не дороже Турции или ОАЭ.

В Европу только на автобусе

Что касается автобусных туров в Европу, то пока далеко не все турфирмы возобновили работу в этом направлении. Есть агентства, предлагающие семидневные туры в Италию. А также туры с посещением Вены и Будапешта. Длительность экскурсии — 5 дней.

Путевка в Италию стоит 250 евро, плюс 50-60 рублей за туристические услуги. Вена-Будапешт — 175 евро. Если у вас нет действующей визы, то придется добавить еще 35 евро за консульский сбор и 25 евро за услуги визового центра. Получить визу можно примерно за месяц.

В некоторых агентствах свободные места на туры остались только на начало июня. Другие еще имеют места в мае. Автобусные туры по Европе с отдыхом на море пока не предлагают.

В наихудшем положении оказались бюджетные туристы

В общем о ситуации в начале туристического сезона-2022 «Нашай Ніве» рассказала сотрудница одной из крупных столичных турфирм.

По ее словам, в последнее время белорусы стали активно интересоваться пляжным отдыхом.

«Сейчас доступны четыре направления: Турция, Египет, ОАЭ, Грузия. Люди хотят лететь в отпуск, но бронируют только ближайшие даты. Раннего бронирования сейчас никто не делает, так как, пока идет война, ситуация непредсказуема. Люди опасаются неопределенности. Наиболее выгодные предложения — это Турция. Можно найти много вариантов на трех человек по цене до 1 400 долларов, но если мы говорим о нормальном отдыхе в Турции, то нужно рассчитывать на сумму от 2 000 долларов», — отметила специалист.

Говоря о трендах отдыха этого сезона, турагентка отмечает, что в этом году в наихудшем положении оказались бюджетные туристы.

«Даже несмотря на действовавшие в прошлом году ограничения по выезду из Беларуси, все равно оставалась возможность поехать на море в Украину. Сейчас, естественно, такой возможности нет».

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