«Мощный взрыв опрокинул крейсер и «Москва» начала тонуть» 7 14.04.2022, 15:37

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Стали известны детали подбития флагмана Черноморского флота РФ.

После того, как украинские ракеты «Нептун» подбили крейсер РФ Москва, ему пытались помочь другие российские суда, но из-за мощного взрыва и шторма он перевернулся и начал тонуть.

Об этом сегодня, 14 апреля, сообщили в пресс-службе «Оперативного командования Юг».

«В Черноморской операционной зоне ПКР «Нептун» пораженный крейсер «Москва» — флагман черноморского флота России — получил существенные повреждения. Возник пожар. Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса опрокинули крейсер и начал тонуть», — отметил офицер ОК Владислав Назаров.

Также он добавил, что для высадки десанта погодные условия сейчас неблагоприятны, но угроза ракетных атак как с моря, так и временно оккупированного Крыма остается.

13 апреля стало известно, что на флагмане Черноморского флота РФ, крейсере Москва, начался пожар. В частности, о происшествии сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире канала Фейгин. Live.

«С флагманом Черноморского флота РФ какая-нибудь неожиданность. Сильно горит. Прямо сейчас. А штормовое море — неизвестно, удастся ли оказать им помощь. Там 510 членов экипажа. Не можем понять, что произошло. То ли два матроса покурили не там, то ли нарушили какие-либо меры безопасности. Как-то не везет», — отметил Арестович.

Он добавил, что Москва — это тот самый корабль, который 24 февраля участвовал в захвате острова Змеиный в Черном море. Вместе с патрульным корветом «Василий Быков» он подошел к острову и предложил находившимся там бойцам Измаильского пограничного отряда сдаться. Они отказались и отправили его по известному маршруту.

Начальник Одесской ОВ Максим Марченко добавил, что украинские ракеты Нептун нанесли кораблю серьезные повреждения.

«Подтвердили, что ракетный крейсер Москва сегодня пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! Ракеты Нептун, стоящие на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения», — написал он в Telegram.

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