Львовские десантники уничтожили врага и освободили несколько населенных пунктов на юге Украины

Львовские десантники уничтожили врага и освободили несколько населенных пунктов на юге Украины1
- 14.04.2022, 15:49
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Оккупанты получили значительные потери и были деморализованы.
На Юге десантно-штурмовые войска продолжают уничтожать врага. В частности, по состоянию на 14 апреля украинские воины из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (Львов) сообщили об очередной блестящей операции.
Об этом сообщает командование десантно-штурмовых войск ВСУ.
"В частности, были заблаговременно проведении необходимые меры для выявления и подавления огнем пунктов управления, огневых средств и других важных объектов противника. После этого, штурмовыми подразделениями были проведены наступательные действия", - говорится в сообщении.
Российские оккупанты получили значительные потери и были деморализованы. К тому же они начали отступать, оставляя занятые позиции. В результате львовские десантники освободили от оккупации несколько украинских населенных пунктов.
"Мы продолжаем вести боевые действия, уничтожая оккупантов на своей родной земле. Верьте нашим воинам, верьте Вооруженным Силам Украины", - добавили в командовании.