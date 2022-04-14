Гордон: У России перед грандиозной битвой на Донбассе появилась огромная проблема 5 14.04.2022, 15:51

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Ситуация изменилась.

Ни для кого не секрет, что исход войны между Россией и Украиной будет предопределен в грандиозной битве на Донбассе, на подступах к Харькову, которая произойдет в ближайшие дни. И конечно же, Российская Федерация стремится подготовиться к этой битве как можно лучше, учтя все проблемы, которые она имела в предыдущих боях с украинскими войсками, пишет основатель издания gordonua.com Дмитрий Гордон.

Сегодня главная проблема России – где найти солдат, где найти мотивированных бойцов, которые, рискуя жизнью, пойдут на позиции украинских военных. И вот здесь как раз есть целый ряд моментов.

Первое. Многие солдаты, которые вышли из Украины и теперь перегруппировываются, видели все, что происходило здесь. Они прекрасно понимают, что украинская армия мотивирована в разы лучше. Они прекрасно понимают, что Украина защищает свою территорию, свою независимость, свой суверенитет, свою свободу. А что защищают они? Они борются с "фашистами"? Так фашистов они так и не увидели. Учитывая этот момент, учитывая, что эти солдаты насмотрелись, как горят в танках их друзья, как украинская армия героически отстаивает рубеж за рубежом и уничтожает соперника, они увидели то, что происходит с их друзьями, с ними самими, как гибнут их ребята, как они лишаются конечностей, как никто не подбирает их трупы в украинских полях и лесах (они до сих пор, кстати, там и лежат)... Так вот, для этих ребят опять вступить в бой с украинской армией – большая проблема.

Еще один момент. О том, что они увидели в Украине (а российские солдаты рассказывают это своим сверстникам, таким же солдатам, как и они). Во-первых, они говорят, что они не увидели ни одного фашиста. Во-вторых, они говорят, что украинская армия намного лучше мотивирована и намного лучше снаряжена. В-третьих, они говорят, что украинцы бьются бесстрашно. В-четвертых, они говорят, что украинцы банально намного лучше живут. Они видели их дома, наши дома. Они видели, как мы живем. Это несопоставимо с тем, что происходит в России. Ну и, наконец, страх. Большой животный страх оттого, как сражаются украинцы. Все это не может толкать этих ребят дальше на войну. И об этом они рассказывают и другим солдатам, и своим родственникам, и вообще знакомым.

Поэтому сегодня министерство обороны России имеет огромную проблему – как мотивировать, а главное – как завербовать новое мясо для того, чтобы пустить его в расход.

Когда была Вторая мировая война, мы хорошо знаем, что [советский диктатор Иосиф] Сталин в 1942 году дал приказ: ни шагу назад. И за наступающими советскими войсками всегда стояли заградотряды, которые расстреливали тех, кто убегал с позиций.

Сегодня ситуация изменилась. Сегодня в российской армии есть не только заградотряды. Сегодня российское руководство прибегает к радикальным мерам. Сегодня командирам полков, бригад и соединений от имени министерства обороны России приказано составить списки должников: людей, у которых есть долги перед банками по ипотеке, людей, у которых есть просто финансовые трудности...

Во-первых, министерство обороны боится, что банки будут взыскивать долги с семей погибших и многие в России узнают о количестве потерь. А во-вторых, правительство боится, что придется списывать миллиарды недовыплаченных долгов. Министерство обороны понимает, что есть огромная проблема с тем, что солдаты отказываются воевать. Есть же даже видео, где видно, как танком солдаты переехали своего командира, который приказывал им идти в бой. Поэтому начался такой шантаж финансовыми проблемами. Солдатам, которые не хотят идти на войну, разъясняют, что их финансовые проблемы могут усугубиться.

Все это, впрочем, не отменяет главного (я обращаюсь сейчас к матерям российских солдат и к самим солдатам): не идите сюда ни под каким видом. Вас здесь у нас, в Украине, ждет только смерть. Смерть страшная, смерть мучительная. Посмотрите на огромное количество видеоматериалов: как горят в танках ваши товарищи, как они обугленные валяются в украинских полях. Посмотрите, сколько ребят осталось без рук, без ног, инвалидами. Во имя чего?

Вас обманули, вас бросили, вас предали. Вас предадут еще раз, уже мертвых.

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