закрыть
14 апреля 2022, четверг, 16:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники вернули под контроль пункт пропуска Вильча на границе с Беларусью

2
  • 14.04.2022, 15:54
  • 4,050
Украинские пограничники вернули под контроль пункт пропуска Вильча на границе с Беларусью

Опубликовано видео.

В четверг, 14 апреля, украинские пограничники вышли к пункту пропуска Вильча на границе с Беларусью в Киевской области.

Об этом у себя в Facebook сообщил глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

«Как всегда, орки, как нашествие саранчи. Инфраструктуру уничтожали, там, где спали, там и… Во время мероприятий остается опасность минирования местности и обстрелов, поэтому действуем очень осторожно», — рассказал он, опубликовав видео с пункта пропуска, оставленного российскими оккупантами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Украина и пожарная машина
Украина и пожарная машина Андрей Санников
Не смотрите наверх
Не смотрите наверх Артем Черников
Шансов на победу у Путина нет
Шансов на победу у Путина нет Юрий Бутусов
Профессия – мародер
Профессия – мародер Ирина Халип