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Ирландия поддержала введение эмбарго на российскую нефть

  • 14.04.2022, 16:14
Ирландия поддержала введение эмбарго на российскую нефть

Об этом заявил министр иностранных дел и обороны Ирландии.

Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени во время визита в Киев 14 апреля заявил, что его страна поддерживает санкции против России. В частности, введение эмбарго на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Ковени и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Я также хотел бы отметить, что моя страна разделяет мнение о необходимости максималистского подхода в отношениях с Россией, в частности, в вопросе наложения санкций на Россию, которые должны иметь и сдерживающий эффект. Мы также выступаем за необходимость введения эмбарго на торговлю нефтью с Россией в рамках шестого пакета санкций", - заявил министр.

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