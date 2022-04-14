Белорус снял с карты наличные в кассе «своего» банка, а списали со счета на 50% больше 1 14.04.2022, 16:15

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Что пошло не так?

Андрей обладатель карты «Альфа-Банка», привязанной к счету в российских рублях. В понедельник он пошел в отделение банка, чтобы снять 6 тысяч российских рублей, пишет «Онлайнер».

Приложил iPhone к терминалу и со счета вместо 6 тысяч улетело 8868,80 рубля. 47%! Ничего себе, подумал Андрей и отправился в службу поддержки банка выяснять причину таких расчетов.

Оказалось, что местом утечки почти 3 тысяч рублей стал Apple Pay.

— Visa и Mastercard перестали работать с российским рублем, поэтому, когда клиент снимал наличные при помощи Apple Pay — без физической карты, операция прошла через доллар, а сумма конвертировалась по курсу USD платежной системы (он сейчас очень высокий), — уточнили Onlíner в пресс-службе «Альфа-Банка». — Таких случаев немного. Наши специалисты находят подобные транзакции и возвращают разницу. С 13 апреля для корпоративных карт мы заблокировали возможность снимать наличные RUB во всех кассах «Альфы» по токену — через Apple Pay, Samsung Pay и пр.

Физическим лицам мы советуем снимать RUB при помощи пластиковой карты и предупреждаем о конверсии, если операция пройдет через Apple Pay / Samsung Pay / «Кошелек Pay» и пр. Также о конверсии мы предупредили клиентов в соцсетях банка.

Андрей также получил сообщение от банка: заявка на возврат денег отправлена.

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