Маск хочет купить Twitter за $43 миллиарда 2 14.04.2022, 16:51

Он хочет преобразовать сосцсеть в частную компанию.

Американский предприниматель Илон Маск сделал предложение купить соцсеть Twitter, так как, по его мнению, компания нуждается в преобразовании. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

"Сделал предложение", – написал он и прикрепил ссылку на соответствующее письмо в Комиссию США по ценным бумагам.

"Я инвестировал в Twitter, так как верю в его потенциал стать платформой для свободы слова во всем мире, и я считаю, что свобода слова является общественным императивом для действующей демократии. Однако после того, как я сделал свои инвестиции, я теперь понимаю, что компания не будет ни процветать, ни служить этому общественному императиву в его нынешнем виде. Twitter необходимо преобразовать в частную компанию", – говорится в письме Маска.

I made an offer https://t.co/VvreuPMeLu — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022

Он предложил купить 100% акций Twitter по цене $54,20 за акцию наличными, то есть за $43,4 млрд.

В Twitter подтвердили, что получили письмо. Совет директоров Twitter рассмотрит предложение, чтобы "определить порядок действий, который, по его мнению, отвечает интересам компании и всех акционеров".

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