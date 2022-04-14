Одна из старейших строительных организаций Гомеля оказалась на грани развала 1 14.04.2022, 17:24

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Очередной провал лукашистов.

ОАО «Строительный трест №14» на своем сайте опубликовал итоги деятельности за 2021 год, которые полны пессимизма. «Флагшток» рассказывает о самом важном.

25 марта состоялось годовое собрание акционеров предприятия, на котором деятельность дирекции была признана неудовлетворительной. Объем выручки сократился на 10%, а затраты остались прежними. Если в предыдущие три года предприятию удавалось обеспечивать минимальную рентабельность, то по итогам 2021 года был получен чистый убыток в размере 7,7 млн рублей. За последний год кредиторская задолженность предприятия выросла в полтора раза, в результате чего долги предприятия уже превысили стоимость активов.

При этом Строительный трест № 14 за последнее время построил ряд знаковых для Гомеля объектов. Организация была генеральным подрядчиком строительства суда Новобелицкого района за 7 млн рублей. В этом году трест построил школу в микрорайоне «Хутор» за 31,7 млн рублей. В 2020 году Строительный трест № 14 возобновил строительство школы в микрорайоне «Клёнковский» общей стоимостью 19,4 млн рублей. Трест является генеральным подрядчиком начатого в 2022 году строительства нового корпуса больницы скорой помощи на улице Комиссарова. Причем часть объектов была получена в обход процедур тендерных торгов.

В 2021 году предприятие начало распродавать свое имущество. Было подготовлено к продаже здание общежития на улице Привокзальной, лагерь «Чайка» в урочище Прибор, помещение бывшей «Корчмы «Будзьма». Однако принятые меры не смогли коренным образом изменить ситуацию.

Независимый аудитор в своем заключении сделал вывод о значительных сомнениях в способности предприятия продолжать свою деятельность в будущем.

Первые последствия тяжелой финансовой ситуации, в которой оказался трест, уже можно наблюдать. 25 апреля на предприятии должно пройти очередное собрание акционеров, на котором будут приниматься решения о ликвидации филиалов «Строительное управление № 165», «Специализированное управление № 47» и «Управление механизации № 75».

В декабре 2022 года Строительному тресту №14 должно исполниться 55 лет. Более 30 лет он функционировал на базе строительного треста №10 (ныне ОАО «Гомельпромстрой»). В конце 80-х годов XX века на базе треста был создан производственно-строительный кооператив «Трест №14». Как кооператив предприятие просуществовало 16 лет, после чего в соотвествии с новыми реалиями было преобразовано сначала в республиканское унитарное предприятие, а затем в ОАО. Проведенные реорганизации не имели успеха. Как и гомельский трест №27, также ранее отпочковавший от «Гомельпромстрой», предприятие тоже оказалось на пороге банкротства.

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