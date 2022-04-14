закрыть
14 апреля 2022, четверг, 20:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На юге Испании город «переименовали» в Украину

2
  • 14.04.2022, 17:47
  • 3,542
На юге Испании город «переименовали» в Украину

Соответствующее решение приняли местные власти.

На юге Испании городок Фуэнтес-де-Андалусия на этой неделе называется Украиной. Соответствующее решение приняли местные власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства иностранных дел.

Сообщается, что Фуэнтес-де-Андалусия с населением 7200 человек временно переименовали в Украину. Городок находится в провинции Севилья.

Кроме того, некоторые из его улиц в настоящее время переименованы в Киевскую, Мариупольскую, Харьковскую, Херсонскую и Одесскую. Эта акция была реализована по инициативе местных жителей, которые решили продемонстрировать свою солидарность с народом Украины на фоне российской военной агрессии.

Муниципальные власти Фуэнтес-де-Андалусия также инициировали программы по сбору гуманитарной помощи Украине и выразили готовность принять 25 украинских граждан, которые, спасаясь от войны, ищут убежище в Испании.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Украина и пожарная машина
Украина и пожарная машина Андрей Санников
Не смотрите наверх
Не смотрите наверх Артем Черников
Шансов на победу у Путина нет
Шансов на победу у Путина нет Юрий Бутусов
Профессия – мародер
Профессия – мародер Ирина Халип