На юге Испании город «переименовали» в Украину

На юге Испании город «переименовали» в Украину2
- 14.04.2022, 17:47
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Соответствующее решение приняли местные власти.
На юге Испании городок Фуэнтес-де-Андалусия на этой неделе называется Украиной. Соответствующее решение приняли местные власти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства иностранных дел.
Сообщается, что Фуэнтес-де-Андалусия с населением 7200 человек временно переименовали в Украину. Городок находится в провинции Севилья.
Кроме того, некоторые из его улиц в настоящее время переименованы в Киевскую, Мариупольскую, Харьковскую, Херсонскую и Одесскую. Эта акция была реализована по инициативе местных жителей, которые решили продемонстрировать свою солидарность с народом Украины на фоне российской военной агрессии.
Муниципальные власти Фуэнтес-де-Андалусия также инициировали программы по сбору гуманитарной помощи Украине и выразили готовность принять 25 украинских граждан, которые, спасаясь от войны, ищут убежище в Испании.