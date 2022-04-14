Российские войска нанесли ракетный удар по Черниговской области 6 14.04.2022, 18:17

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Вероятно, из ракетного комплекса «Точка-У».

Войска РФ в четверг, 14 апреля, нанесли ракетный удар по Черниговской области, информирует пресс-центр Оперативного командования "Север" в Facebook.

Вероятно, из ракетного комплекса "Точка-У".

"Оккупанты продолжают обстреливать мирное население Черниговщины из запрещенного международным правом вооружения. Сегодня захватчики попали в один из частных домов в районе Городни. Предварительно удар был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У", - говорится в сообщении.

Восстановление разрушенного оккупантами Чернигова продлится минимум четыре года, считает городской голова Владислав Атрошенко. Сейчас городские власти систематизируют данные о разрушениях, процесс займет от двух недель.

Осада Чернигова оккупантами началась 24 февраля и продолжалась до начала апреля. За это время город был уничтожен на 70%, не было электричества и водоснабжения.

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