«Вчера был по 1,77 рубля, сегодня уже по 2,52» 17 14.04.2022, 18:26

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В Беларуси сахар дорожает на 40%.

Читатели обратили внимание, что в некоторых магазинах заметно подорожал сахар. В торговле подтверждают: сахар будет стоить дороже 2,5 рубля, а тот, что продается сейчас по прежней цене, — это остатки старой партии, пишет onliner.by.

Официальной информации пока нет. На Слуцком сахарорафинадном комбинате не смогли сразу подтвердить факт роста цены: «Не можем давать никаких комментариев». Тем не менее один из работников завода сказал: «Нам пришло указание из концерна „Белгоспищепром“ по повышению цен на сахар, мы так и отреагировали. <...> По какой причине [подорожал]? Там моментов много: выросли цены на семена, топливо и все остальное».

В фирменном магазине Слуцкого сахарного уже висит новая цена: «Вчера сахар был по 1,77 рубля, сегодня уже по 2,52».

В МАРТ подтвердили, что цену на сахар определяет концерн «Белгоспищепром». В концерне журналистам обещали ответить на письменный запрос.

Тем временем в минских магазинах легко находится сахар по привычным 1,77—1,78 рубля от разных белорусских производителей.

12 апреля правительство запретило вывозить за пределы ЕАЭС больше 1 кг сахара. Это объясняется повышенным спросом на него (и другую бакалею) в приграничных регионах.

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