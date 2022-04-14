Atlantic Council: Как Украине подготовиться к битве за Донбасс? 8 14.04.2022, 18:27

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Новый этап российско-украинской войны будет жестоким сражением на истощение.

25 марта Россия была вынуждена изменить свою стратегию из-за непосильных потерь на севере Украины. С того времени она начала перебрасывать значительную часть своих войск из этого региона в Беларусь и Россию для перевооружения и перегруппировки.

Российская армия теперь сосредоточена на консолидации достижений на Донбассе, а также на прокладке сухопутного моста между оккупированным регионом и Крымом, что дало бы Москве дипломатически более сильную позицию на мирных переговорах в будущем. Если захватчику удастся взять под контроль Донецкую и Луганскую области полностью, то он сможет требовать автономии для этих регионов, которые станут протекторатом cоюзного государства России и Беларуси. Контроль над Донбассом также позволит Владимиру Путину объявить об успехе того, что он называет «военной спецоперацией».

В краткосрочной перспективе наступление России будет сосредоточено на двух направлениях. Об этом пишут в анализе для Atlantic Council (перевод - zn.ua) полковник ВВС США Тайсон Ветцел и полковник Корпуса морской пехоты США полковник Джон Бранко.

По их мнению, прежде всего Кремль хочет либо взять под контроль, либо полностью уничтожить Мариуполь, покончив с украинским сопротивлением прокладыванию сухопутного соединения между Донбассом и Крымом. Второе направление – это наступление на город Изюм, расположенный не юг от Харькова и чуть севернее Донбасса. В ответ на российские стратегические изменения, усилия ВСУ были адаптированы и приобрели более наступательный характер. Украинская армия идет в контрнаступления и вынуждает российские силы отступать с определенных незначительных территорий. На фоне подготовки к большой битве с Россией на востоке ВСУ остро нужно вооружение, которое поможет поддержать наступление и вытеснить российские силы из Донецка и Луганска.

Кампания на Донбассе

Многотысячное российское войско отступило на территорию Беларуси и в южные регионы России, где они были реорганизованы, перевооружены и готовятся к наступлению на Донбассе. Некоторые из них уже начали заходить в регион. Еще один длинный конвой российской техники отправился из окрестностей Харькова в Изюм.

Битва за Изюм. Город с примерно 40-тысячным населением имеет стратегически важное значение. Поскольку контроль над ним необходим, чтобы организовать и обеспечивать ударные силы. В конце марта Россия закрепила свой контроль над городом после долгого и жестокого сражения. Сейчас российские и украинские войска ведут бои в окрестностях Изюма. Поэтому главная схватка за контроль над городом, а значит, и за линии связи, которые проходят через него, состоится в следующие две недели. 3 апреля появилось видео, свидетельствующее, что российский СУ-35С был сбит вблизи Изюма. Таким образом, он стал самым передовым самолетом, который Россия потеряла в бою. Однако этот факт также говорит, что битва за контроль в небе сейчас ведется на Донбассе.

Битва на истощение за Донбасс. Украина вела успешную оборону в Киеве и Харькове, подавляя российское наступление за пределами больших городов, атакуя логистическую поддержку и конвои подкрепления. Таким образом ВСУ заставили врага отступить. Но многие преимущества, которыми украинская армия пользовалась при защите городов на севере, будут недоступны на Донбассе. В конце концов ВСУ придется не просто подавить российское наступление, но и выбить армию России с позиций, на которых она закрепилась. Авторы убеждены, что это приведет к кровавому сражению на истощение. А линия контроля будет изменяться постепенно.

Авиационные и ракетные удары по всей стране. Несмотря на то, что Россия сейчас сфокусирована на востоке, она продолжит воздушные и ракетные удары по всей стране, чтобы украинские силы ПВО не смогли сосредоточиться на Донбассе. Москва продолжит угрожать США и союзникам в Европе, требуя, чтобы они не расширяли свое вмешательство в конфликт.

Украинское наступление

Что нужно Украине? Война переходит от украинской обороны ключевых территорий (в такой ситуации преимущество всегда на стороне обороняющегося) к битве вдоль определенных линий контроля. Поэтому природа усилий украинской армии будет не только оборонительной, но и наступательной. Это не означает, что Украине больше не понадобятся противотанковые ракеты и ПВО, эффективно использовавшиеся до сих пор. Но вдобавок к ним ВСУ понадобится также наступательное вооружение, чтобы остановить российское наступление на Донбассе, а также поддержать собственное контрнаступление.

Сухопутное вооружение. Для того чтобы преобладать на открытой местности, Украине нужно будет также вытеснить российские силы с тех позиций, на которых они окопались и закрепились. Для этого придется производить обстрелы с далека, воздушные или ракетные удары. Украинским войскам понадобится больше артиллерии дальнего действия, систем реактивного залпового огня и пушек. Если такого оружия будет достаточно много, ВСУ смогут держать российские силы под испепеляющей атакой, лишить их наступательного импульса и вытеснить их с занятых позиций.

Наступательные воздушные системы. С перемещением российских усилий от Киева на Донбасс Украина должна не просто бороться против попыток Москвы установить контроль над небом, но и использовать наступательную воздушную силу. Процесс передачи МиГ-29 из Польши и других стран НАТО зашел в тупик. Но, похоже, Словакия готова пожертвовать свои самолеты Украине. И США, кажется, не против. Вдобавок к МиГ-29, которые могут сопротивляться российским силам в воздухе, Украине также понадобятся Су-25 и ударные вертолеты Ми-24, необходимые для наземных атак. Все это в арсенале постсоветских стран НАТО.

Бронемашины. Учитывая переход ВСУ от оборонительной к наступательной позиции, им понадобится большее количество бронетехники, чтобы защитить своих солдат и для ведения мобильного огня на линии фронта.

Противокорабельные системы. Россия до сих пор контролирует север Черного моря, отрезая Украину от поставок через акваторию. Кроме того, российский флот может наносить удары по прибрежным городам, включая Одессу. На минувшей неделе Великобритания объявила о решении передать Киеву противокорабельные ракеты Harpoon. Это хорошие новости. Однако Украине понадобится большее количество противокорабельных ракет, а также морских мин.

Сможет ли Украина воспользоваться ошибками Кремля?

Россия до сих пор страдала от нескольких серьезных проблем плохой логистики, отсутствия координации в командовании, низкой морали войск. Однако она испытывает некоторые решения. Во-первых, сосредоточение войск на востоке Украины сокращает цепи обеспечения. Во-вторых, генерал Александр Дворников, командовавший операцией в Сирии, теперь руководит российской войной против Украины. В третьих, консолидированная кампания позволяет российской армии поставить менее опытные подразделения на оборонные позиции в тех частях Донбасса, которые были оккупированы давно. Там у них будут преимущества, которыми украинская армия пользовалась на начальных этапах вторжения. Именно поэтому ВСУ нужно воспользоваться моментом, пока не поздно.

Чтобы разрушить российские попытки решить свои хронические проблемы, Украине нужно соединить мощный огонь с продуманными маневрами, чтобы вытеснить российскую армию от Мариуполя, тем самым сорвав план по соединению Донбасса с Крымом, а также освободив территории к западу и северу от Донецка, прежде чем Россия сможет закрепить свои достижения. Украинская атака в Крыму и на оккупированных частях Донбасса должна производиться огнем на расстоянии и с помощью воздушных ударов. ВСУ должны избегать неточных артиллерийских обстрелов, чтобы защитить своих граждан и подчеркнуть контраст между методами Украины и России. До сих пор у Киева было моральное преимущество, которое нужно сохранить. Для операций в Крыму и на Донбассе нужно использовать беспилотники, которые в руках украинских военных оказались эффективными для нанесения точных ударов. Однако эксперты советуют ВСУ воздержаться от прямого контрнаступления в Крыму или в ОРДЛО. Так они рискуют распылить свои силы. Эту ошибку допустила Россия в начале войны.

Учитывая, что война продолжается, США, их союзникам и партнерам нужно продолжить оказывать Украине оборонную поддержку. Спрос на противотанковые и противовоздушные системы будет почти ненасытным. Это вооружение наносит невосполнимые потери как среди российских солдат, так и в технике. Минобороны США только начали отправлять в Украину наступательные системы, такие как беспилотники Switchblade и Puma. Однако они могут сыграть переломную роль в способности ВСУ выявлять, идентифицировать и уничтожать российское военное оборудование. Также президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительной военной помощи на 800 миллионов долларов, которая будет включать «артиллерийские системы, артиллерийские боеприпасы, а также бронемашины пехоты и вертолеты».

Словакия передала Украине системы С-300. Важно, что эти системы способны действовать на большой высоте. Их можно соединить с ПЗРК вроде Stinger и британскими Starstreak. Учитывая, что у украинской армии по всей территории есть неплохие запасы ПЗРК, российские самолеты начали летать на большей высоте, чтобы их нельзя было уничтожить переносным оружием. Но системы С-300 смогут решить эту проблему. Учитывая, что воздушные операции врага теперь сосредоточены на востоке, Украине понадобятся дополнительные С-300, чтобы усилить ПВО в регионе.

Ранее издание CNN писало, что следующим ключевым сражением российско-украинской войны будет битва за Славянск. Поскольку город имеет ключевое стратегическое значение. Если враг сможет взять его под контроль, у него появится возможность оцепить украинскую армию на Донбассе.

В свою очередь, издание New York Times писало, что битва за Донбасс будет чрезвычайно жестокой. Она будет сильно отличаться от боев в окрестностях Киева, Харькова и Сум. Поскольку здесь враг знает местность лучше. И его логистические цепи короче.

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