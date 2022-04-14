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СБУ: Оккупанты под натиском ВСУ чувствуют себя обреченными на смерть

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  • 14.04.2022, 18:55
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СБУ: Оккупанты под натиском ВСУ чувствуют себя обреченными на смерть

Опубликован разговор оккупантов.

Служба безопасности Украины опубликовала новый разговор оккупантов. В частности, захватчики под натиском ВСУ чувствуют себя обреченными на смерть.

Об этом сообщает СБУ.

Некоторые оккупанты пытаются даже избавиться от награбленного.

Один из захватчиков говорит своей жене, что очень хочет выжить на войне в Украине: "кто много себе здесь чего-то взял... там деньги, золото, короче... либо не выжили, либо их ранили". Поэтому военный решил избавиться от награбленного.

Отмечается, что захватчик решил просто все раздать сослуживцам: "короче, я все... доллары и гривны раздал. Просто ходил... раздавал, сигареты за 100 долларов покупал...".

"Этот ордынец, хоть с опозданием, но усвоил урок, что воровать нельзя. Следующее знание, которое ему не помешает осознать: не стоит с оружием врываться в чужую страну. Это тоже карается", - сообщает СБУ.

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