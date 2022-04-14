Молдова обвинила Россию в попытках вербовать ее граждан для войны в Украине 5 14.04.2022, 19:07

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Об этом заявил глава МИД Молдовы.

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску обвинила российскую армию в попытке вербовки граждан на войну против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

"Такие действия не способствуют миру для всех нас, наших сограждан, для наших семей. Такие вещи являются очень опасными, и их необходимо остановить", - заявил министр.

Он не сообщил подробностей, но сказал, что представители МИД Молдовы регулярно встречаются с послом России и что позиция Молдовы по этому вопросу предельно четкая.

Отмечается, что МИД России пока не прокомментировал эту ситуацию.

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