Какие продукты белорусам можно купить заранее к Пасхе, а какие не стоит? 2 14.04.2022, 19:17

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Несколько полезных рекомендаций.

Перед большими праздниками, а Пасха — несомненно, один из самых значимых народных праздников, всегда не хватает времени. И хочется запастись нужными вещами и продуктами заранее. Когда все необходимое уже есть в холодильнике, то чувствуешь себя спокойнее, можно ни о чем не тревожась заниматься приготовлениями.

Но не все продукты для праздника можно закупить заранее. Aif.by рассказывает, что можно покупать на этой неделе, а что лучше отложить на следующую.

Яйца. Срок хранения свежих яиц в холодильнике — не менее 4 недель после даты фасовки. Поэтому уже сейчас в магазине можно выбрать упаковки с недавним сроком производства, купить их и положить в холодильник до дня покраски яиц.

Мука, сахар, сода. Если собираетесь печь куличи самостоятельно, то муку точно можно покупать заранее, это продукт длительного хранения. Так же как и сахар, и сода для разрыхления (если делаете что-то вроде кекса).

Дрожжи. Сухие гранулированные дрожжи можно покупать задолго до предполагаемой выпечки. Они долго хранятся, нужно только положить их в сухое место, защищенное от солнечных лучей. А вот свежие дрожжи лучше покупать к каждому пирогу — если вы печете их пару раз в год, а не каждую неделю, конечно. Свежие дрожжи даже в морозилке не могут лежать долго. Часто на пачках пишут, что срок хранения — до 2 лет, но на самом деле они могут прийти в негодность и раньше, так что самое оптимальное — хранить их в морозилке не более 4-6 месяцев. Поэтому их мы покупаем заранее, но незадолго до предполагаемых куличей.

Сливочное масло. Оно может спокойно храниться в морозилке до часа Х, когда понадобится для приготовления пасхи или кулича. Только достать сливочное масло из морозилки нужно будет за пару часов до приготовления или подачи на стол.

Сыр. Его можно спокойно купить за неделю-полторы до торжества. Если вы покупаете небольшой неразрезанный круг сыра и заворачиваете его в пергамент, то он может лежать до двух недель в холодильнике. Также бывают сыры в вакуумных упаковках, они тоже могут храниться довольно долго. Но если вы просто приобретаете кусочек сыра на праздник, то можно это сделать сейчас, качественный сыр сохранит свежесть в течение 10 дней. Хотя желательно посмотреть в магазине на дату его изготовления.

Копченая колбаса. Ее можно покупать даже за месяц до праздника. Но только сырокопченую или сыровяленую и только в виде целого батона. Варено-копченая колбаса не будет лежать долго.

Шоколад и конфеты. Самый вкусный — свежий шоколад. Но этот продукт хранится достаточно долго, поэтому если вы купите конфеты сейчас и они будут свежими, то оставшиеся до праздника 10 дней они легко переживут и останутся вкусными. Главное - не класть их в холодильник и рядом с батареей.

Творог. Он должен быть очень свежим, а творог недельной давности уже не будет таким вкусным. Пасха из него получится гораздо хуже, чем если бы вы купили продукт незадолго до праздника. Поэтому покупать творог придется в конце следующей недели, желательно прямо перед тем днем, когда вы будете его использовать. Чтобы творог дольше сохранял свою свежесть, его нужно сразу после покупки переложить в стеклянную банку с плотной крышкой и как можно плотнее в ней утрамбовать.

Мясо и птица. Эти продукты лучше всего купить не ранее чем за пару дней до приготовления, то есть в конце следующей недели. Конечно, если вы рассчитываете купить замороженный кусок, то это можно сделать и за две недели до праздника. Но замороженное мясо выбирать сложнее, оно может оказаться не очень качественным. Да и в любом случае охлажденные мясо и птица гораздо сочнее, чем размороженные, которые теряют довольно много влаги после заморозки.

Мясные деликатесы. Колбасы, варено-копченые окороки, ветчину лучше покупать за пару дней до праздника, у них достаточно короткий срок хранения. Но если же вам попались мясные деликатесы в плотной вакуумной упаковке, то можно их купить сейчас, ведь вакуум продлевает срок хранения до 2 недель. Только нужно проверить, укладывается ли Пасха в заявленный срок годности продукта.

И надо помнить, что сохраняется колбаса только в неповрежденной упаковке, поэтому ее нужно будет положить в холодильник и забыть до следующего воскресенья.

Куличи и выпечка. Многие не пекут куличи, а покупают их в булочных и кондитерских. Покупают также разнообразные булочки, пирожные, кексы. Все эти изделия довольно быстро черствеют. Если они могут храниться долго, то в них должно быть много консервантов, что ухудшит вкус. Так что лучше всего покупать выпечку на следующей неделе и брать те куличи, что надежно упакованы. Не забудьте проверить у них дату изготовления, так как предприимчивые продавцы могут напечь куличей заранее, и к празднику они уже потеряют вкус.

Пирожные с кремом вообще нельзя долго хранить, максимум один-два дня, поэтому их нужно покупать 23 апреля.

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