Сценарист «Карточного домика» снимает документальный фильм о зверствах россиян на Киевщине 2 14.04.2022, 19:34

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Производство ленты уже идет.

Бо Уиллимон, сценарист "Карточного домика", трудится со своей командой над документальным сериалом о зверствах и преступлениях российских оккупантов в Киевской области.

Об этом автор грядущей ленты рассказал в комментариях порталу obozrevatel.com.

"Вместе с командой мы работаем над документальной лентой об этой войне. В большинстве своем она будет включать опыт обычных людей, которые были вынуждены столкнуться с вторжением: как эти люди выживают, адаптируются, развиваются в эпицентре конфликта. Сегодня мы видели Бородянку, Бучу – невероятные масштабы разорения и потерь, с которыми людям пришлось справляться. На меня все это оказало мощное эмоциональное влияние", — рассказал Бо Уиллимон.

По словам сценариста, он впервые так близко столкнулся с последствиями войны за свои 44 года. Касательно увиденного в Бородянке писатель заявил, что нападение одних людей на других с такой злостью – это худшее проявление человечества.

Однако его сильно вдохновляет, что жители начали приводить в порядок и восстанавливать свой город. Они очищают улицы, разбирают завалы и вместе пытаются проводить ремонт. А на въезде в Бородянку образовалась двухкилометровая очередь из машин людей, которые захотели вернуться домой.

"Среди этого опустошения существует надежда и вдохновение, равно как и в самих украинцах", — подытожил Бо Уиллимон.

"Карточный домик" — коротко о сериале

Сюжет ленты посвящен демократу из пятого избирательного округа Южной Каролины и главе фракции большинства в парламенте Фрэнку Андервуду.

Главному герою отказали в назначении на должность государственного секретаря, после чего он решил отомстить за это предательство.

Основные роли в "Карточном домике" исполнили знаменитые голливудские актеры и актрисы — Кевин Спейси, Робин Райт, Майкл Келли, Кейт Мара и другие.

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