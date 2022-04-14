«Такого оттока вкладов не было с 2020-го года» 1 14.04.2022, 20:01

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Как белорусы забирали валюту с депозитов в марте.

Такого масштабного оттока валютных вкладов белорусские банки не знали с августа 2020-го года, когда всего за 3-4 месяца население достало около $2 млрд. По данным Нацбанка в марте 2022-го с валютных депозитов утекло около $628 млн. Myfin.by посмотрел, что происходило с вкладами белорусов в марте 2022-го.

Статистика рублевых вкладов демонстрирует их прирост в марте 2022 до очередного рекорда за последние два года. При этом объем денег на карточках сократился до годового минимума. Так, на 63,4 млн рублей вырос объем срочных рублевых вкладов, а остатки на карт-счетах и вкладах до востребования уменьшились на 281 млн рублей, достигнув 2,75 млрд руб. Это минимум с апреля прошлого года. Валютные вклады за месяц сократились на $628,1 млн, что стало рекордным падением с августа 2020-го. С начала 2022-го валютные вклады физлиц потеряли $647,5 млн.

Напомним, с августа 2020, когда начался панический отток валютных вкладов, их общее падение за полтора года составило почти $2 млрд.

Что в итоге?

Март фактически поставил крест на росте валютных вкладов белорусов в банках. Восстановление депозитов в валюте, длившееся с октября прошлого года, было полностью отыграно падением, а объем валюты на счетах сократился до исторического минимума. Аналогичному «набегу» подверглись карточные счета в белорусских рубля – люди обналичивали карточки в марте, резко уменьшив объем средств на них. В то же время рублевые вклады панические настроения не затронули вовсе. Продолжается их умеренный приток.

Банки отреагировали на отток вкладов повышением ставок. На данный момент банки предлагают по рублевым депозитам доходность до 28% годовых. По коротким же депозитам в валюте ставки достигают 7-8% годовых.

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