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Forbes: Стоимость подбитого украинцамі крейсера «Москва» – $750 млн

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  • 14.04.2022, 20:11
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Forbes: Стоимость подбитого украинцамі крейсера «Москва» – $750 млн

В общей сложности Россия потеряла техники более чем на $10,8 млрд.

Forbes составил рейтинг самой дорогой российской техники, уничтоженной на войне. Его возглавляет крейсер «Москва», стоимость которого по подсчетам специалистов Forbes, составляет около $750 млн.

Всего же с начала полномасштабного вторжения украинская армия уничтожила 5260 единиц вражеской техники.

По подсчетам Forbes, Россия потеряла техники более чем на $10,8 млрд.

ВСУ превратили ее в металлолом, стоимость которого оценивается в $45 млн.

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