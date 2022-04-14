Forbes: Стоимость подбитого украинцамі крейсера «Москва» – $750 млн

Forbes: Стоимость подбитого украинцамі крейсера «Москва» – $750 млн10
- 14.04.2022, 20:11
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В общей сложности Россия потеряла техники более чем на $10,8 млрд.
Forbes составил рейтинг самой дорогой российской техники, уничтоженной на войне. Его возглавляет крейсер «Москва», стоимость которого по подсчетам специалистов Forbes, составляет около $750 млн.
Всего же с начала полномасштабного вторжения украинская армия уничтожила 5260 единиц вражеской техники.
По подсчетам Forbes, Россия потеряла техники более чем на $10,8 млрд.
ВСУ превратили ее в металлолом, стоимость которого оценивается в $45 млн.