«Выход — собирать манатки и уезжать» 1 14.04.2022, 20:33

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Белорусские грузоперевозчики - о санкциях и будущем.

9 апреля в действие вступил пятый пакет санкций ЕС против России и Беларуси. Одна из них — белорусским грузоперевозчикам запретили перевозить грузы по территории Евросоюза. Даже транзитом. Всё из-за пособничества Беларуси в войне России против Украины, передает «Еврорадио».

Исключение сделали только для перевозчиков почты и гуманитарных грузов. Также можно перевозить фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые продукты, если на то будет воля правительства стран Евросоюза.

“Увольняться и уходить в другую отрасль? Но где сейчас лучше?”

Белорусские дальнобойщики немного растерялись, хотя возможность такого исхода обсуждалась уже довольно давно. Неясно, что будет с работой, зарплатой. Некоторые уже ушли в простой.

— На самом деле пока в этом всём больше неизвестных, чем известных. Нет понимания, что делать: белорусские машины ЕС уже разворачивает. Увольняться и уходить в другую отрасль? Но где сейчас лучше? Уезжать за границу устраиваться? Неясно, устроишься ли. Да и вообще такие решения за два дня не принимаются. А жить за что-то надо. Руководство пока молчит, не сообщает, что с нами будет. Но лично я пока стою. У крупных фирм есть пространство хоть для каких-то манёвров: может, переоформиться на другую страну получится. Я работаю не в самой крупной, поэтому не знают, станут ли владельцы заниматься этим, — поделился своими мыслями по поводу санкций один из белорусских дальнобойщиков.

Перевозчик из другой компании сказал, что уже занимается увольнением и поедет искать работу в Европу.

— Я просто решил переехать. Потому что не знаю, что будет дальше. Вероятно, компания попробует выйти на какие-то другие рынки и продолжить заниматься перевозками, но таких зарплат, как сейчас, всё равно у нас уже не будет. Да и часть сотрудников сократят, это очевидно, — считает дальнобойщик.

В растерянности не только работники компаний, которые занимаются грузоперевозками, но и руководство фирм.

В одной из компаний на вопрос, что они планируют делать, ответили коротко:

— Ещё рано о чём-то говорить. Все ждут ответную реакцию стран, попавших под санкции, поэтому без комментариев — что имеем, то имеем.

Работник другой фирмы рассказал чуть больше информации.

— Пока мы делаем то, что возможно. У нас не все машины на белорусских номерах, поэтому работаем на них. Другой транспорт отправляем по направлениям, которые для нас остаются открытыми, — прокомментировал собеседник. — Что дальше — ясности нет. Если Беларусь не введёт ответные санкции, это одна история. В этом случае будет всё получше. Если же ответные санкции со стороны Беларуси последуют, будет всё совсем плохо. Тогда станет весь экспорт. Но в любом случае санкции значительно ухудшают положение белорусских компаний. Все манёвры с переоформлением машин, перецепкой — дополнительные затраты. И временные, и материальные. Вероятность, что удастся сохранить штат и заработки полностью, весьма призрачная.

Также работник компании отметил, что пока “рано придумывать какие-либо обходные схемы. Думать об этом нужно будет, когда появится ясность”.

— Да и совсем не понятно, как долго обходные пути будут работать. Возможно, Евросоюз озадачится тем, чтобы и их закрыть. Я уверен в этом почти наверняка. Тогда выход будет только один — собирать манатки и уезжать, искать страну, где такой бизнес имеет перспективы, развиваться там.

<>“Беларусь всегда была транзитной, и грузоперевозки приносили нам проценты ВВП — всё будет потеряно”

Журналисты спросили у эксперта, чем такие санкции грозят белорусской экономике, есть ли какие-то способы их обойти и как принятые ЕС меры скажутся на рынке труда в отрасли.

— Грузоперевозки — одна из важных отраслей белорусской экономики. Здесь мы используем географическое положение нашей страны. Беларусь всегда была транзитной, и грузоперевозки приносили нам проценты ВВП, — рассказывает старший научный сотрудник BEROC экономист Лев Львовский. — Сейчас мы, безусловно, ожидаем, что это в значительной степени будет потеряно. Перевозчики смогут довозить грузы до границы, а там нам как-то надо будет перекидывать их на иностранные тягачи.

Ещё один вопрос, по словам экономиста, в том, примет ли белорусское правительство ответные санкции.

— Как известно, Лукашенко сам несколько раз заявлял о потенциальном закрытии границ. Если будут введены ещё и ответные меры для иностранных перевозчиков, то грузы начнут искать обход Беларуси полномасштабно, — продолжает собеседник.

Он считает, что, даже если обходные пути будут найдены, Беларусь сможет пользоваться ими недолго.

— Скорее всего, выход будет искаться через какую-то страну СНГ. Думаю, первым в списке окажется Казахстан. И фирмы будут пытаться переоформиться именно туда. Но здесь есть серьёзный вопрос, как долго мы сможем использовать какую-либо подобную обходную схему. Дело в том, что если раньше некоторые санкции принимались несколько формально, то сейчас они принимаются именно для того, чтобы изменить поведение Беларуси. Чтобы вынудить Беларусь предпринять хоть что-то, чтобы война в Украине поскорее закончилась. Это значит, что любые схемы обхода будут тоже контролироваться. Сейчас множество добровольных агентов санкционного давления. И мы будем сталкиваться с новыми ограничениями.

Лев Львовский полагает, что какие-то мощности можно будет направить на транзит в Россию, в Китай, Казахстан и так далее, но эти пути и так были достаточно развиты.

— Это означает, что некоторая доля наших дальнобойщиков лишится работы. Санкции чреваты сокращениями. Многие перевозчики сейчас находятся в простое. Их начальники, безусловно, ищут пути обхода, но делать это довольно сложно. Есть вероятность отъезда части дальнобойщиков. В некоторых странах, особенно Центральной Европы наблюдается нехватка таких кадров. Но понятно, что переезд в другую страну — это всегда сложно, всегда требует каких-то больших человеческих ресурсов, денежных ресурсов, — говорит эксперт.

В сети мелькнуло письмо (без подписи и регистрационного номера, поэтому не ясно, настоящее ли оно), составленное одной транспортной компанией для Министерства транспорта, МИДа и ассоциации грузоперевозчиков. В нём перевозчик перечисляет меры, которые можно предпринять для сохранения транспортного сектора Беларуси в связи с введением против неё недружественными странами санкций.

Там говорится, что “из-за простоя в течении 1–3 месяцев все водители Беларуси будут устраиваться в другие автотранспортные предприятия Евросоюза, что приведёт к разрушению белорусских предприятий, так как не будет квалифицированных водителей. Для предотвращения такого развития событий необходимо МИДу и другим компетентным органам запретить выезд за границу с территории РБ водителям категорий С, Д, Е до нормализации отношений с Евросоюзом”.

Водителей, которые уже находятся за пределами Беларуси — работают водителями в автотранспортных предприятиях стран ЕС, — предупредить, что они обязаны вернуться на территорию страны в течение месяца, “так как Беларусь не может гарантировать их безопасность”. А не вернувшимся домой запретить въезд на территорию РБ и выезд с неё на 3 года.

По поводу того, возможно ли, что правительство предпримет что-то подобное, Лев Львовский надеется, что “не все советские практики в Беларуси будут возобновлены”.

— Что касается реализации различных идей по введению крепостного права, я думаю, что у нас уже сорваны все гайки в плане новаторского экономического мышления. Особенно в экономическом блоке правительства Беларуси. Тем не менее я надеюсь, до такого не дойдёт.

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