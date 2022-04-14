Минобороны США: Российские войска, ушедшие с севера Украины, начали появляться на востоке 2 14.04.2022, 21:05

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По оценке Пентагона, в Украине сейчас около 65 российских БТГ.

Первые российские войска, покинувшие север Украины, начали появляться в северной части Донбасса в рамках подготовки к предполагаемому крупному наступлению российских сил. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны США, сообщает CNN.

По его словам, речь идет о некоторых из подразделений, которые покинули север Украины (Киевская, Черниговская, Сумская, Житомирская области), чтобы вернуться в Россию и Беларусь для пополнения запасов и усиления перед отправкой на Донбасс.

Он напомнил, что у россиян уже сейчас есть значительные силы в этом регионе.

"По нашим оценкам, внутри Украины в общей сложности 65 боеспособных батальонных тактических групп. Они сейчас находятся в восточных и южных частях Украины. За пределами юга и востока Украины оперативных БТГ действительно нет... В ближайшие дни [россияне] постараются ввести дополнительные БТГ", – сказал чиновник.

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