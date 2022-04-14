Украина заменит Россию на чемпионате мира по волейболу 1 14.04.2022, 21:08

2,290

Спортсмены страны-оккупанта были дисквалифицированы.

Мужская сборная Украины по волейболу примет участие в чемпионате мира-2022 вместо дисквалифицированной России.

"Президент ГО ФВУ Михаил Мельник получил письмо от ФИВБ, в котором сообщается, что Украина сыграет на чемпионате мира-2022 вместо России", - говорится в заявлении пресс-службы ФВУ.

Украина займет место России в группе А под первым сеяным номером, ее соперниками станут сборные Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико.

Напомним, что в сентябре 2021 года мужской сборной Украины для попадания на чемпионат мира-2022 не хватило одного лицензионного места.

Чемпионат мира по волейболу 2022 года должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах России, однако из-за вторжения в Украину турнир у оккупантов забрали.

По предварительной информации, чемпионат мира состоится в Польше и Словении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».