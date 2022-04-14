Хирурги заметили следы неудачной пластики у жены Медведчука 6 14.04.2022, 21:12

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Такую операцию часто используют преступники при смене паспорта.

Жене задержанного СБУ нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксане Марченко сделали неудачную пластику лица, передает glavred.info.

Как пишет пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер, бросается в глаза неудачная пластика глаз жены Медведчука.

"В чатах пластических хирургов Украины распространяется видео с опросом, может кто-то признается - кто делал верхнюю блефаропластику жене беглого (но уже задержанного) олигарха Медведчука", - задается он вопросом, комментируя появившееся недавно видео с обращение Марченко.

Он обратил внимание на то, что на видео отчетливо видно, как глаза Марченко не могут сомкнуться: "Приблизительно такая же проблема была и известного певца Леонтьева после проведенной в США блефаропластики".

"Как по мне это свидетельствует о том, что пластический хирург жены Медведчука удалил слишком много кожи. Уверен в том, что она спит с открытыми глазами и испытывает проблемы с роговицей. Лечится искусственными слезами. Искусственный нос, искусственные глаза и искусственные слезы", - добавил Слоссер.

Пластику заметил и другой хирург Григорий Стрыкун.

По его словам, в лице Марченко он увидел результат нескольких проведенных пластических операций с плохим результатом.

Во-первых, ринопластика. "Кончик носа приподнят, но отведен несколько левее вертикальной оси, что свидетельствует о неудовлетворительном результате от операции", - рассказывает врач.

Во-вторых, блефаропластика верхних и нижних век. "Верхняя блефаропластика выполнена в "агрессивном", то есть с чрезмерным иссечением кожи и жировых телец орбиты, что привело к скелетизации орбиты – то есть эффекту натянутой кожи на череп. Нижняя блефаропластика с повреждением функциональных волокон круговой мышцы глаза и агрессивным иссечением кожи, что привело к нарушению закрывания глаз и формированию "округлого" выреза глазного яблока с эффектом "рыбьего глаза", - добавляет он.

Кроме того, в результате нарушения самопроизвольного закрытия глаз она вынуждена поднимать взгляд вверх, чтобы смочить глазное яблоко, что очень наглядно видно на видео.

В-третьих, удаление жировых тел Биша – поспособствовало "впадению" щек внутрь и эффекту похудевшего лица, а также полное отсутствие мимики средней и верхней трети лица как результат чрезмерной дозы Ботокса⠀"Я не следил за внешностью данного лица и не знаю, все ли изменения произошли внезапно или постепенно. Все выводы все же субъективны. Но такое сочетание операций за один раз чаще используется преступниками при бегстве и смене паспорта", - добавляет он.

Напомним, ранее жена нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука известная ведущая Оксана Марченко записала обращения к политикам в связи с задержанием ее мужа.

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