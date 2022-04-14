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Разработчики «Нептуна» прокомментировали удар по крейсеру «Москва»

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  • 14.04.2022, 21:20
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Разработчики «Нептуна» прокомментировали удар по крейсеру «Москва»

Ракетный удар по флагману Черноморского флота РФ был нанесен вчера.

В конструкторском бюро "Луч" прокомментировали успешное применение ракетного комплекса "Нептун" против российского крейсера "Москва". Там успешный залп по флагману вражеского флота назвали самой высокой наградой. Об этом говорится на Facebook-странице КБ "Луч".

«Противокорабельный ракетный комплекс 360МЦ Нептун в очередной раз поразил вражеский военный корабль. 13 апреля результаты попадания двух ракет Р-360 по флагману Черноморского флота Российской Федерации ракетному крейсеру Москва были настолько сокрушительны, что в этот раз официальные российские информационные источники были вынуждены признать потерю собственного корабля», - отмечается в сообщении.

В КБ "Луч" подчеркнули, что принятие на вооружение и выполнение серийного заказа на комплекс 360МЦ "Нептун" - результат кропотливого труда рабочих ГП "ГосККБ "Луч" и предприятий-субподрядчиков.

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